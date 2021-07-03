Ученые зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру

Вадим Карасев

В Антарктиде была зафиксирована температура 18,3 градуса Цельсия, что является рекордными цифрами для данного региона. Это произошло 6 февраля 2020 года на аргентинской научной станции "Эсперанса", сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Предыдущий рекорд для Антарктиды, который включает в себя как континентальную часть, так и окружающие острова, составлял 17,5 градуса Цельсия (в марте 2015 года). Также ВМО не подтвердила информацию о том, что 9 февраля 2020 года на бразильской станции на острове Сеймур зафиксировали 20,75 градуса.

"Верификация рекордно высокой температуры имеет важное значение, поскольку помогает нам получать сведения о погоде и климате в этом отдаленном уголке Земли", — сказал генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

По его словам, Антарктический полуостров — один из регионов планеты с самым быстрым потеплением (почти 3°C за последние полвека). Среднегодовая температура тут колеблется от -10°C на побережье до –60°C на высокогорье внутренних районов.

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