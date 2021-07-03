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В 2020 году число ДТП в России сократилось на 11,7 процентов

В 2020 году число ДТП в России сократилось на 11,7 процентов

01:17  Автор: Мария Соколова



Ежегодно 3 июля в России отмечают профессиональный праздник сотрудники Госавтоинспекции. День ГИБДД установлен приказом Министра внутренних дел от 3 июля 2009 года.

Государственная автомобильная инспекция образована в 1936 году. В Правилах дорожного движения тех лет говорилось, что все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: «пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу». В 60-x годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года.

С июня 1998 года ГАИ получило название Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. Сегодня трудно переоценить значение этого ведомства. С каждым годом возрастает количество автомобилей, все более интенсивным становится движение на дорогах. Помимо контроля за соблюдением правил дорожного движения инспекторы проводят различные мероприятия по пропаганде образа законопослушного водителя и пешехода, конференции, общественные акции. В том числе идет работа с детьми и молодежью. Число юных инспекторов движения выросло в России до 200 000 человек.


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В 2006 году в России утвердили Концепцию Федеральной целевой программы по обеспечению безопасности дорожного движения, основной целью которой является сокращение числа погибших в ДТП людей. В последние годы число жертв ДТП на российских дорогах сократилось, так же как и количество «пьяных аварий».

По данным МВД, в 2020 году в стране зарегистрировано 145 тысяч ДТП, в которых погибли 16 152 человек и получили ранения 183 040 человек. Число аварий снизилось на 11,7 процента, а погибших — на 5 процентов.


#авто #праздники


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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