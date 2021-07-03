В Италии за стуки выявлено 929 случаев COVID-19

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:17 Автор: Александр Тараканов

В Италии в результате обработки более 228 тысяч тестов на наличие COVID-19 выявлено 929 случаев заражения, что на 135 случаев больше, чем днём ранее. Об этом сообщает субботний бюллетень министерства здравоохранения страны.

Соотношение количества сделанных тестов и числа полученных положительных результатов составило, как и в пятницу, 0,4 процента. Больше всего инфицированных обнаружено в Ломбардии (140), Кампании (139), Сицилии (134), Лацио (85) и Венето (66).

На сегодняшний день число точно установленных носителей вируса в Италии составляет 45 576 (минус 4,61 процента за сутки). С симптомами заболевания госпитализированы 1394 человека (минус 5,11 процента). В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 204 тяжелобольных (минус 4,23 процента). На карантине и в домашней самоизоляции находятся 43 978 бессимптомных больных (минус 4,60 процента).

В Италии зафиксировали снижение коэффициента распространения COVID-19

За прошедшие 24 часа выздоровели и выписались 3110 человек, в то же время скончались 22 инфицированных COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 4 262 511 человек, включая 127 697 умерших и 4 089 298 выздоровевших.

Согласно Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на 3 июля число сделанных прививок от COVID-19 составило 52 872 596, количество прошедших полный курс вакцинации составляет 19 606 466, что соответствует 33,09 процента населения страны.

#Италия #здоровье

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