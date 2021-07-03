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В Канаде представители коренных народов сбросили с постаментов статуи британских королев

В Канаде представители коренных народов сбросили с постаментов статуи британских королев

В канадском городе Виннипег протестующие представители коренных народов сбросили с постаментов статуи двум британских королев — Виктории и Елизаветы II. Памятники были размещены напротив законодательного собрания провинции.

Во время марша ко Дню Канады некоторые участники начали протестовать в рамках акции "Каждый ребенок имеет значение". Она активизировалась после того, как на месте католических школ-интернатов были найдены массовые старинные захоронения, в которых предположительно находятся дети из числа коренного населения.

Митингующие сначала залили статуи краской, а затем набросили на них веревки и сбросили их с пьедесталов. Как сообщает CBC, полиция не помешала им, зато по неизвестным причинам арестовала мужчину, осудившего вандалов, применив перед этим электрошокер.

Как сообщал Ruposters, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал папу римского Франциска приехать в страну и извиниться.

В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который разрешал изъятие земель коренных народов для нужд федерального правительства. Через 6 лет его дополнили поправкой о создании специальных школ-интернатов, куда принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Эти учебные заведения находились под управлением католической церкви, через них прошли не меньше 150 тысяч детей, причем многие подвергались физическому, сексуальному и психологическому насилию, которое не пережили как минимум 4 тысячи учеников.

В мае на территории бывшей школы для индейцев в канадском городе Камлупс обнаружены останки 215 детей. В июне там же были найдены еще более 600 сотен безымянных захоронений.

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По материалам: uposters.ru

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