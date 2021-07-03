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В Москве первую прививку от COVID-19 сделали более 2,7 млн человек

В Москве первую прививку от COVID-19 сделали более 2,7 млн человек

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


16:57  Автор: Виктория Карташева



Общее число москвичей, которые сделали хотя бы первую прививку от коронавируса, превысило 2,7 миллиона человек. Об этом в своём блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек. В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок», — отметил Собянин.

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Это относится и к вакцинации иностранных работников. По словам мэра Москвы, пропускную способность прививочных пунктов для иностранцев увеличат до 20 тысяч человек в сутки.

Кроме того, Собянин заявил, что в ближайшее время москвичи будут получать смс об отрицательном результате ПЦР-тестов сразу со ссылкой на оформленный QR-код.

Ранее сообщалось, что с 28 июня посещать массовые мероприятия и заведения общепита в Москве смогут только люди, имеющие защиту от коронавируса, — привитые, переболевшие или с ПЦР-тестом, действительным в течение трёх дней. Подтвердить это нужно с помощью специального QR-кода.

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Получить код можно по итогам вакцинации только одним из препаратов, зарегистрированных на территории России. К ним относятся «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что после 25 июня начнут выходить в гражданский оборот первые партии однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».


#здоровье

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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