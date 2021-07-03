Визит главы МИД РФ в Бруней отменили

Лидия Мартынова

18:52 Автор: Виктория Карташева

Источник: МИД РФ

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Бруней, который был запланирован на 5 июля, не состоится из-за карантинных обстоятельств. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, говорится на сайте ведомства.

«Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны», — отметила Захарова.

При этом поездки главы МИД в Индонезию и Лаос состоятся.

Лавров: Россия готовит новую концепцию безопасности в Персидском заливе

Ранее Мария Захарова сообщала, что министр иностранных дел Сергей Лавров должен встретиться в столице Брунея — городе Бандар-Сери-Бегаван — с султаном страны, передаёт ТАСС. Кроме того, были запланированы переговоры со вторым министром иностранных дел этого государства.

По итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Заяни Сергей Лавров заявил, что Россия готовит новый вариант своей концепции безопасности в Персидском заливе. По его словам, в ближайшее время российская сторона будет готова поделиться ею с заинтересованными сторонами.

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