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Визит главы МИД РФ в Бруней отменили

Визит главы МИД РФ в Бруней отменили

18:52  Автор: Виктория Карташева


Источник: МИД РФ



Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Бруней, который был запланирован на 5 июля, не состоится из-за карантинных обстоятельств. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, говорится на сайте ведомства.

«Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны», — отметила Захарова.

При этом поездки главы МИД в Индонезию и Лаос состоятся.

Лавров: Россия готовит новую концепцию безопасности в Персидском заливе


Ранее Мария Захарова сообщала, что министр иностранных дел Сергей Лавров должен встретиться в столице Брунея — городе Бандар-Сери-Бегаван — с султаном страны, передаёт ТАСС. Кроме того, были запланированы переговоры со вторым министром иностранных дел этого государства.

По итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Заяни Сергей Лавров заявил, что Россия готовит новый вариант своей концепции безопасности в Персидском заливе. По его словам, в ближайшее время российская сторона будет готова поделиться ею с заинтересованными сторонами.


#международные отношения

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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