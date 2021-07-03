Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Возвращение на Уимблдон: Кейт Миддлтон оценила теннисный матч и помогла поварам на кухне

Возвращение на Уимблдон: Кейт Миддлтон оценила теннисный матч и помогла поварам на кухне

Возвращение на Уимблдон: Кейт Миддлтон оценила теннисный матч и помогла поварам на кухне

После годового перерыва, связанного с пандемией коронавируса, 39-летняя Кейт Миддлтон вернулась на Уимблдонский турнир, который в эти дни проходит в Лондоне. Сегодня герцогиня Кембриджская посетила матч в рамках турнира Большого шлема.


Салли Болтон и Кейт Миддлтон


Кейт Миддлтон


 


За игрой на одном из внешних кортов Кейт наблюдала в одной ложе с исполнительным директором Уимблдона Салли Болтон и звездой тенниса Тимом Хенманом. Миддлтон очень живо реагировала на игру и бурно обсуждала самые яркие моменты со своими собеседниками.


Салли Болтон, Кейт Миддлтон и Тим Хенман




 


Для выхода в свет Кейт выбрала элегантный летний образ в своем любимом темно-синем цвете. На ней были белая футболка, плиссированная юбка Alessandra Rich в мелкий горох и сшитый на заказ канадским брендом Smythe жакет. Образ герцогиня дополнила белыми лодочками Jimmy Choo и сумкой Mulberry в тон.


Кейт Миддлтон покинула матч до его окончания и сразу отправилась на кухню теннисного клуба Wingfield, где вместе с шеф-поваром Адамом Фарджином приготовила десерты с клубникой. Герцогиня узнала, как кухня работала во время пандемии, и отметила работу местных кулинаров, которые ежедневно раздавали по 200 порций горячей еды для нуждающихся жителей.








 


Конечной остановкой Кейт стало посещение музея Уимблдона, где она с интересом осмотрела экспозиции и собранные экспонаты. Особый интерес у Миддлтон вызвала выставка, посвященная столетию Центрального корта. Этот музей был открыт герцогом Кентским в далеком 1977 году. В этом году все обладатели билетов на игры в рамках турнира могут посещать его совершенно бесплатно.

Напомним, Кейт Миддлтон является давней фанаткой тенниса и регулярно посещает турниры по этому виду спорта в родной стране. В одной из бесед с журналистами легендарный теннисист Род Лейвер как-то рассказывал, что Кейт отлично играет в теннис и часто практикует этот свой навык на корте со своим мужем принцем Уильямом.






 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Ученые зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру
Ученые зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Возвращение на Уимблдон: Кейт Миддлтон оценила теннисный матч и помогла поварам на кухне
Возвращение на Уимблдон: Кейт Миддлтон оценила теннисный матч и
Чубайс рассказал, с какими заслугами войдет в историю России
Чубайс рассказал, с какими заслугами войдет в историю России
На украинской границе действуют новые правила въезда для четырех стран
На украинской границе действуют новые правила въезда для четырех стран
Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Стриженова, Андрей Малахов и другие на открытии выставки паблик-арта
Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Стриженова, Андрей Малахов и другие
Лунный день сегодня 3 июля 2021 года
Лунный день сегодня 3 июля 2021 года
Команда Трампа запустила аналог Twitter — соцсеть Gettr
Команда Трампа запустила аналог Twitter — соцсеть Gettr
"Спартак" выкупил Мозеса у "Челси"
"Спартак" выкупил Мозеса у "Челси"
Литовские пограничники просят объявить экстремальную ситуацию из-за нелегалов из Белоруссии
Литовские пограничники просят объявить экстремальную ситуацию из-за
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 июля 2021 года
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой кампании Dolce & Gabbana
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой

Топ на сегодня

Моника Беллуччи на прогулке с дочерьми Девой и Леони в Портофино
Моника Беллуччи на прогулке с дочерьми Девой и Леони в Портофино
Что нельзя делать напротив зеркала: приметы и обычаи
Что нельзя делать напротив зеркала: приметы и обычаи
В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности
В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности
Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Лавровый лист — магнит для удачи
Лавровый лист — магнит для удачи

Еще по теме

Беременная Кейт Миддлтон в образе total black посетила завод в Бирмингеме
Беременная Кейт Миддлтон в компании принцев Уильяма и Гарри встретилась со спортсменами в Лондоне
У Кейт Миддлтон начались роды
Беременная Кейт Миддлтон посетила детский сад в Лондоне