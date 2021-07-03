Возвращение на Уимблдон: Кейт Миддлтон оценила теннисный матч и помогла поварам на кухне

Вадим Карасев

После годового перерыва, связанного с пандемией коронавируса, 39-летняя Кейт Миддлтон вернулась на Уимблдонский турнир, который в эти дни проходит в Лондоне. Сегодня герцогиня Кембриджская посетила матч в рамках турнира Большого шлема.





Салли Болтон и Кейт Миддлтон





Кейт Миддлтон

За игрой на одном из внешних кортов Кейт наблюдала в одной ложе с исполнительным директором Уимблдона Салли Болтон и звездой тенниса Тимом Хенманом. Миддлтон очень живо реагировала на игру и бурно обсуждала самые яркие моменты со своими собеседниками.





Салли Болтон, Кейт Миддлтон и Тим Хенман









Для выхода в свет Кейт выбрала элегантный летний образ в своем любимом темно-синем цвете. На ней были белая футболка, плиссированная юбка Alessandra Rich в мелкий горох и сшитый на заказ канадским брендом Smythe жакет. Образ герцогиня дополнила белыми лодочками Jimmy Choo и сумкой Mulberry в тон.





Кейт Миддлтон покинула матч до его окончания и сразу отправилась на кухню теннисного клуба Wingfield, где вместе с шеф-поваром Адамом Фарджином приготовила десерты с клубникой. Герцогиня узнала, как кухня работала во время пандемии, и отметила работу местных кулинаров, которые ежедневно раздавали по 200 порций горячей еды для нуждающихся жителей.

























Конечной остановкой Кейт стало посещение музея Уимблдона, где она с интересом осмотрела экспозиции и собранные экспонаты. Особый интерес у Миддлтон вызвала выставка, посвященная столетию Центрального корта. Этот музей был открыт герцогом Кентским в далеком 1977 году. В этом году все обладатели билетов на игры в рамках турнира могут посещать его совершенно бесплатно.

Напомним, Кейт Миддлтон является давней фанаткой тенниса и регулярно посещает турниры по этому виду спорта в родной стране. В одной из бесед с журналистами легендарный теннисист Род Лейвер как-то рассказывал, что Кейт отлично играет в теннис и часто практикует этот свой навык на корте со своим мужем принцем Уильямом.















