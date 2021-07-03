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"Всё плохо у нас": жена Петра Мамонова расcказала, почему организм артиста "быстро сдался"

"Всё плохо у нас": жена Петра Мамонова расcказала, почему организм артиста "быстро сдался"

70-летнего Петра Мамонова недавно госпитализировали с коронавирусом, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Жена артиста Ольга откровенно рассказала RT о его нынешнем состоянии.

По словам Ольги Мамоновой, ее супруг находится в настоящее время в крайне тяжелом состоянии.

"Всё плохо у нас, он сегодня седьмые сутки в Коммунарке, вторые сутки на искусственном дыхании. Состояние оценивается как крайне тяжёлое", - заявила супруга культового музыканта.

Как отметила Ольга, поражение лёгких у Петра Мамонова составляет примерно 80%. 

"Всё это случилось за два с половиной дня, очень быстро, ураганно... Я даже не успела понять... Это, вероятно, у всех по-разному. Всё-таки 70 лет, поэтому организм так быстро сдался", - заметила женщина.

До этого Ольга заявила, что Петр Мамонов поступил в Коммунарку в воскресенье. "У него была температура, мы ее сбили. Когда началось поражение легких, мы в срочном порядке вызвали скорую. Поражение легких — 87%, COVID подтвердился", — рассказала ранее Ольга Мамонова РБК.

Как уточняется, два года назад Петр Мамонов оказался в реанимации с инфарктом. Тогда артисту провели 2 операции на сердце, после чего выписали.

Напомним, Петр Мамонов является основателем и лидером культовой рок-группы "Звуки Му". При этом артист за свою карьеру снялся в таких кинофильмах, как "Игла", "Такси-блюз", "Пыль", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу" и "Пепел".

Как писал NEWSTES, ранее СМИ раскрыли, что случилось с певицей МакSим перед введением ее в кому.

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По материалам: uposters.ru

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