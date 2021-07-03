"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова поскандалила с ведущим "Дома-2", обвинившим ее в лицемерии

Вадим Карасев

34-летний ведущий "Дома-2" Влад Кадони накануне резко раскритиковал Ольгу Бузову, обвинив ее в лицемерии. Популярная певица после этого ответила всем своим недоброжелателям в инстаграме.

Влад Кадони пожаловался, что Ольга Бузова тихо вычеркнула его из своей жизни, будто стыдливо пытаясь отказаться от собственного прошлого.



"Еще пару месяцев назад бухали на дне рождения… и пусть другие сделали выводы и вид, что ничего не произошло. Я, Оля, не могу. И пусть меня захейтят твои фантики, можешь обидеться на меня, посчитать дном или не мужиком, но я в глубоком шоке от твоего лицемерия! И это касается не только недавнего поступка. Последнее время ДОМ2 уже был не для тебя, а вот российский шоу-биз это прям твоё твоё!!! Удачи, Оль. Удачи", - заключил ведущий "Дома-2".

После этого Ольга Бузова опубликовала пост, пожаловавшись, что "всеми забытые артисты и телеведущие" теперь оскорбляют ее "самыми низменными словами".

"Мой экс коллега решил хоть как-то поднять себе статистику в Инстаграм, написав, что я лицемерка?! Лицемерка в чем? В том, что я отписалась? Теперь так измеряется лицемерие? Для меня лицемерие - это когда я лишь на секунду обернулась, а вы всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули…" - заявила артистка.

Также Ольга Бузова ответила Никите Михалкову, недавно отреагировавшему в своей передаче "Бесогон" на театральный дебют певицы во МХАТе и предложившего той поработать билетершей.

"Или, мною уважаемый режиссёр и мэтр кино, обладатель премии Оскар, позволяет себе публично оскорблять меня, и указывать в какую профессию мне идти! Никита Сергеевич, я каталась в одном проекте вместе с вашей прекрасной дочерью, безумно талантливой и искренней Надей Михалковой. Мы с ней носочками обменивались и поддерживали друг друга! Если бы Вы хотели просто мне сказать что-то и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить мне. Уж Вам то, точно не нужен этот дешёвый хайп, который Вы устроили, отвечая на вопросы журналистов. Я Вас приглашаю во МХАТ на свой спектакль #ЧудесныйГрузин 17 и 18 сентября! И с огромным удовольствием выслушаю все ваши замечания или похвалу не публично, а в своей гримерной", - написала звезда.

Кроме того, Ольга Бузова отреагировала на слова Виктора Салтыкова, назвавшего ее в YouTube-шоу "Антонимы" "позором нашей страны".

В ответ певица назвала Виктора Салтыкова "всеми забытым героем" и "недомужчиной".

Как писал NEWSTES, ранее ведущий "Дома-2" раскрыл правду об эскортницах на шоу.