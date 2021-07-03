Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Запуск рынка земли: за первый день зарегистрировали три сделки по продаже

Запуск рынка земли: за первый день зарегистрировали три сделки по продаже

Запуск рынка земли: за первый день зарегистрировали три сделки по продаже
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в первый день отмены земельного моратория зарегистрировали три сделки продажи участков сельскохозяйственного назначения, которые ранее под него подпадали. Соответствующие данные зафиксированы в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"С 1 июля в Украине отменен мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственных земель. По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, за 1 июля зарегистрированы 3 сделки на право собственности участков, которые подпадали под мораторий", - сказал министр.

Глава Минагрополитики отметил, что землю продали дороже нормативной денежной оценки, которая определяет минимальную сумму, ниже которой участок нельзя приобрести.
"Средняя нормативная денежная оценка земли составляет около 28 тыс. грн. Наши аналитические данные подтверждают, что стоимость проданных участков около 50 тыс. грн за гектар", - отметил чиновник.

Министр посоветовал владельцам земли не спешить ее продавать.

"Мы убеждены, что земля является лучшим банковским депозитом, который будет постоянно расти в цене и приносить дополнительный доход от арендной платы, поскольку только за прошлый год аренда выросла на 16% и продолжает расти", - заявил Лещенко.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Юрист объяснил, за какие долги можно лишиться единственного жилья
Юрист объяснил, за какие долги можно лишиться единственного жилья
Битва платьев: Мария Кожевникова против Ксении Собчак
Битва платьев: Мария Кожевникова против Ксении Собчак
Сильный приворот по фото: как привязать к себе мужчину навсегда
Сильный приворот по фото: как привязать к себе мужчину навсегда
"Ты насрал на все правила!": лидер "Ногу свело" наорал на Билана из-за сорванного концерта
"Ты насрал на все правила!": лидер "Ногу свело"
Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению
Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению
Флирт или деловая встреча: Анджелина Джоли и бывший возлюбленный Беллы Хадид The Weeknd сходили на ужин
Флирт или деловая встреча: Анджелина Джоли и бывший возлюбленный
В Канаде представители коренных народов сбросили с постаментов статуи британских королев
В Канаде представители коренных народов сбросили с постаментов статуи
Славянские заговоры на крепкий и здоровый сон
Славянские заговоры на крепкий и здоровый сон
Кристина Асмус поделилась архивным фото: "Этот хомячок — я!"
Кристина Асмус поделилась архивным фото: "Этот хомячок — я!"
Самые верные приметы о бабочках
Самые верные приметы о бабочках
Ученые зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру
Ученые зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Топ на сегодня

В астраханских школах создается цифровая образовательная среда
В астраханских школах создается цифровая образовательная среда
В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности
В рязанских детских лагерях идут занятия по финансовой грамотности
Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ
Олегу Смолину присвоено звание почетного профессора МПГУ
Новый флешмоб: девушки-специалисты по кибербезопасности раздеваются в соцсетях в защиту коллеги
Новый флешмоб: девушки-специалисты по кибербезопасности раздеваются в
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой кампании Dolce & Gabbana
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снимается в новой

Еще по теме

В Украине завершилось формирование правовой базы для запуска рынка земли
Рада продлила мораторий на продажу земли
Партия "Батькивщина" поддержит запрет продажи сельхозземель на Украине
Закон о продлении земельного моратория вступил в силу