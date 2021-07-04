Американские бойскауты выплатят $850 млн жертвам изнасилований

Вадим Карасев

Организация "Бойскауты Америки" выплатит $850 млн в качестве компенсации пострадавшим от насильственных действий, пишет USA Today.

Иски к ней подали порядка 90 тысяч человек, которые в 1965–1985 гг. были в рядах бойскаутов и стали жертвами сексуального насилия. К соглашению о компенсации стороны пришли в рамках дела о банкротстве ассоциации бойскаутов.

"Я рад, что и сами "Бойскауты Америки", и их локальные советы признали ответственность перед выжившими, и те получат компенсации", — заявил адвокат Кен Ротвейлер, представляющий интересы потерпевших.

Обвиняемыми по этому делу оказались в основном полицейские, военные, врачи или педагоги, которые работали в лагерях бойскаутов в качестве наставников и совершали там свои преступления.

В феврале 2020 года Ruposters приводил подробности скандального дела. Тогда ассоциация бойскаутов была вынуждена обратиться к властям за помощью, поскольку количество исков против нее грозило банкротством. По числу судебных требований "Бойскауты" даже обошли католическую церковь. Организация намерена создать фонд по выплате компенсаций пострадавшим.