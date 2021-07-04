Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Американские бойскауты выплатят $850 млн жертвам изнасилований

Американские бойскауты выплатят $850 млн жертвам изнасилований

Организация "Бойскауты Америки" выплатит $850 млн в качестве компенсации пострадавшим от насильственных действий, пишет USA Today.

Иски к ней подали порядка 90 тысяч человек, которые в 1965–1985 гг. были в рядах бойскаутов и стали жертвами сексуального насилия. К соглашению о компенсации стороны пришли в рамках дела о банкротстве ассоциации бойскаутов.

"Я рад, что и сами "Бойскауты Америки", и их локальные советы признали ответственность перед выжившими, и те получат компенсации", — заявил адвокат Кен Ротвейлер, представляющий интересы потерпевших.

Обвиняемыми по этому делу оказались в основном полицейские, военные, врачи или педагоги, которые работали в лагерях бойскаутов в качестве наставников и совершали там свои преступления.

В феврале 2020 года Ruposters приводил подробности скандального дела. Тогда ассоциация бойскаутов была вынуждена обратиться к властям за помощью, поскольку количество исков против нее грозило банкротством. По числу судебных требований "Бойскауты" даже обошли католическую церковь. Организация намерена создать фонд по выплате компенсаций пострадавшим.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова "явным куколдом"
"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова
Джесси Кейв, сыгравшая девушку Рона Уизли, рассказала как ее травили на съемках
Джесси Кейв, сыгравшая девушку Рона Уизли, рассказала как ее травили
Магические свойства платины
Магические свойства платины
Американские бойскауты выплатят $850 млн жертвам изнасилований
Американские бойскауты выплатят $850 млн жертвам изнасилований
Битва платьев: Аня Чиповская против Натальи Подольской
Битва платьев: Аня Чиповская против Натальи Подольской
Россия запретила ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины
Россия запретила ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины
Самые сильные заговоры на исполнение желания в день рождения
Самые сильные заговоры на исполнение желания в день рождения
Лукашенко поручил полностью закрыть границу с Украиной
Лукашенко поручил полностью закрыть границу с Украиной
Как правильно загадывать желания на любовь, чтобы они сбывались
Как правильно загадывать желания на любовь, чтобы они сбывались
Сестра Бритни Спирс пожаловалась на угрозы. До этого она поддержала певицу в борьбе против отца
Сестра Бритни Спирс пожаловалась на угрозы. До этого она поддержала
Энергетические паразиты: какие они бывают и как от них избавиться
Энергетические паразиты: какие они бывают и как от них избавиться
Турция ответила на обвинения США в вербовке детей
Турция ответила на обвинения США в вербовке детей

Топ на сегодня

На вечеринку, свидание и выход в свет: 15 несложных причесок для кудрявых и вьющихся волос
На вечеринку, свидание и выход в свет: 15 несложных причесок для
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
"Всё плохо у нас": жена Петра Мамонова расcказала, почему организм артиста "быстро сдался"
"Всё плохо у нас": жена Петра Мамонова расcказала, почему
"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова поскандалила с ведущим "Дома-2", обвинившим ее в лицемерии
"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова
Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я поправилась, на меня смотрели как на человека второго сорта"
Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я

Еще по теме

В "бойскауты" будут принимать девочек
Бойскауты приучают американцев отдавать новогодние елки на переработку
Скаут Кейт: герцогиня Кембриджская на встрече с юными членами клуба бойскаутов
Потерпевшие по делу о теракте в Домодедово отозвали иски к Каменщику