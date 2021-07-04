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Американский инфекционист назвал невакцинированных людей "фабриками по производству новых штаммов"

Американский инфекционист назвал невакцинированных людей "фабриками по производству новых штаммов"

Профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер назвал непривитых людей "фабриками по производству новых штаммов". По его словам, из-за них активно распространяется COVID-19 и они представляют опасность для общества.

Граждане, не сделавшие прививку против вируса и заразившиеся им являются единственным источником новых штаммов. Заболевание мутирует и зараженные могут передавать другим людям его "свежую" мутацию.

"Чем больше невакцинированных людей, тем больше у вируса возможностей для размножения", — уточнил врач в разговоре с CNN.

Современные препараты хорошо защищают от всех вариантов COVID-19, но это может измениться в любой момент, поэтому медики и представители общественного здравоохранения хотят, чтобы больше людей привилось. Тем, кто это сделал, беспокоиться не о чем - новые вариации коронавируса вряд ли несут большой риск для прошедших полную вакцинацию. 

Даже если этот вариант может частично ускользнуть от защиты вакцины, чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше вероятность его распространения.

Ранее Ruposters писал, что по данным Минздрава, лишь один из 200 россиян, привитых двумя дозами вакцины от коронавируса, заболел COVID-19.

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По материалам: uposters.ru

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