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Елена Темникова перенесла операцию

Елена Темникова перенесла операцию

36-летняя певица Елена Темникова перенесла операцию под общим наркозом. Звезда опубликовала в инстаграме фото из больницы с катетером в руке. Позже в сторис артистка развеяла тревогу поклонников, но сохранила интригу.

Операция, которой я очень сильно боялась, под общим наркозом, прошла. Все хорошо, все позади. Разговариваю еще с трудом, еще наркоз,

— рассказала она.


Диагноз или причину попадания в больницу бывшая участница группы Serebro не сообщила. Стало известно, что операция была плановой, однако подробностей Темникова не раскрыла. Поклонники певицы остались в ожидании новостей.


Ранее Елена рассказывала, что у нее аутоиммунное заболевание, от которого к тому же возникли проблемы с кожей на лице. В одном из интервью певица призналась, что прибегла к необычной бьюти-процедуре с собственными стволовыми клетками, чтобы избавиться от шрамов, оставшихся на лице после сильных высыпаний.  

В доме Елены проблемы со здоровьем в последнее время не только у нее. Пару дней назад певица рассказала, что ее кот экзотической породы саванна находится в реанимации после нападения стаи собак. Тогда Елена просила помощи подписчиков в поиске донора крови для Нао (так зовут кота). В последнем видео артистка порадовала поклонников новостью об улучшении состоянии ее питомца.


Напомним, Елена является бывшей участницей группы Serebro, которая представляла Россию на "Евровидении-2007" в Хельсинки. Тогда коллектив занял третье место с песней Song #1.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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