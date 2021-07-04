Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды

Вадим Карасев

Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды после вступления в силу 3 июля, соответствующего закона, сообщил в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

Теперь в ЕС запрещено производить и продавать одноразовые ложки, вилки, ножи, тарелки, соломинки, ватные палочки, а также пенопластовые контейнеры для еды и напитков. Документ о запрете был принят Европарламентом еще в 2019 году, он обязал все страны Евросоюза к 3 июля убрать подобные пластиковые изделия с рынка.



В России также планируют отказаться от ватных палочек и пластиковых приборов на законодательном уровне. Необходимые поправки в законы уже готовятся правительством страны.

Также власти намереваются использовать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году должен уменьшится вдвое.