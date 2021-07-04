Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды

Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды

Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды после вступления в силу 3 июля, соответствующего закона, сообщил в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс. 

Теперь в ЕС запрещено производить и продавать одноразовые ложки, вилки, ножи, тарелки, соломинки, ватные палочки, а также пенопластовые контейнеры для еды и напитков. Документ о запрете был принят Европарламентом еще в 2019 году, он обязал все страны Евросоюза к 3 июля убрать подобные пластиковые изделия с рынка.

В России также планируют отказаться от ватных палочек и пластиковых приборов на законодательном уровне. Необходимые поправки в законы уже готовятся правительством страны.

Также власти намереваются использовать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году должен уменьшится вдвое.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Звездный Instagram: жара, июль
Звездный Instagram: жара, июль
Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды
Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды
Американский инфекционист назвал невакцинированных людей "фабриками по производству новых штаммов"
Американский инфекционист назвал невакцинированных людей
На стадионе в Баку у болельщиков сборной Дании отобрали радужный флаг
На стадионе в Баку у болельщиков сборной Дании отобрали радужный флаг
Папарацци засняли Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке в Хэмптоне
Папарацци засняли Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке в
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 июля 2021 года
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: заговоры и обряды на деньги, любовь и удачу
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: заговоры и обряды на
"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова "явным куколдом"
"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова
Джесси Кейв, сыгравшая девушку Рона Уизли, рассказала как ее травили на съемках
Джесси Кейв, сыгравшая девушку Рона Уизли, рассказала как ее травили
Магические свойства платины
Магические свойства платины
Американские бойскауты выплатят $850 млн жертвам изнасилований
Американские бойскауты выплатят $850 млн жертвам изнасилований
Битва платьев: Аня Чиповская против Натальи Подольской
Битва платьев: Аня Чиповская против Натальи Подольской

Топ на сегодня

"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова поскандалила с ведущим "Дома-2", обвинившим ее в лицемерии
"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова
Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я поправилась, на меня смотрели как на человека второго сорта"
Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я
Плата за выход: как бренды "покупают" голливудских звезд для красной дорожки
Плата за выход: как бренды "покупают" голливудских звезд
Bloomberg: США попросили Таджикистан принять афганцев
Bloomberg: США попросили Таджикистан принять афганцев
Энергетические паразиты: какие они бывают и как от них избавиться
Энергетические паразиты: какие они бывают и как от них избавиться

Еще по теме

Евросоюз запретил пластиковую посуду и ватные палочки
В Мехико ввели запрет на использование пластика
В ЕС запретили ватные палочки и одноразовую пластиковую посуду
Во Франции приняли закон о запрете одноразовой пластиковой посуды