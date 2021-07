Хиты, суды, романы и рехабы: история взлетов и падений Бритни Спирс

Вадим Карасев

Этим летом весь мир много говорит о Бритни Спирс в связи с драматичными событиями: певица пытается через суд прекратить опекунство над ней ее отца. В биографии звезды было немало как ярких взлетов, так и темных времен. Вспоминаем, как складывалась карьера Спирс, ее личная жизнь и отношения с семьей.

Большие надежды

Бритни родилась в Маккомбе, штат Миссисипи, выросла в Кентвуде, Луизиана, — городке с населением менее 3000 человек. У нее есть старший брат и младшая сестра. Готовиться к карьере артистки будущая звезда начала рано: с трех лет посещала уроки танцев, затем стала заниматься вокалом, гимнастикой, участвовать в конкурсах талантов. К подростковому возрасту на ее счету были уже несколько вокальных конкурсов, съемки в рекламных роликах, даже роль в бродвейском мюзикле.





Бритни Спирс в детстве

Все это делалось не только из любви к искусству. Семья отчаянно нуждалась в деньгах. Как пишет портал ScreenRant, к 1998 году у родителей Бритни были большие долги — одних только неуплаченных налогов на 40 тысяч долларов. В статье говорится:

Однако у семьи имелся план выхода из кризиса: Бритни. Когда ребенок стал проявлять признаки музыкального таланта, родители решили бросить все силы на его развитие в надежде на блестящую карьеру дочери.

Мать певицы, Линн Спирс, рассказывает в своих мемуарах:

Помню, у нас было небольшое семейное собрание, на котором мы решили, что во что бы то ни стало оплатим все занятия, которые нужны Бритни. Мы все так в нее верили!





Бритни Спирс с отцом и матерью — Джейми и Линн

"Двигателем" карьеры дочери в то время выступала именно Линн, ранее работавшая учительницей: она возила Бритни на прослушивания и конкурсы в другие города. Отец юной артистки, Джейми Спирс, больше был занят другими делами — менял места работы, пытаясь хоть что-то заработать, и боролся с алкогольной зависимостью. Линн даже думала о разводе (и однажды на него подавала, но потом забрала заявление), так что атмосфера в семье не была безоблачной — ссоры и скандалы стали нормой. Годами позднее Линн и Джейми все же развелись. Бритни потом называла это "лучшим событием" в жизни их семьи.





Когда певице было восемь, мама привезла ее на кастинг детского проекта The Mickey Mouse Club, но девочку не взяли из-за возраста. Спустя четыре года Бритни пригласили в это шоу, где помимо нее участвовали Кристина Агилера, Райан Гослинг, Джастин Тимберлейк и другие. В 1996 году проект закрыли, Спирс вернулась в родной Маккомб и поступила в частную школу. Правда, учеба оказалась довольно скучным делом — Бритни уже ощутила, что такое быть причастной к миру шоу-бизнеса, и ей хотелось на сцену.





Райан Гослин, Бритни Спирс, Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк и другие участники шоу "Клуб Микки Маус"

"Величайший дебют"

Спирс и ее мама стали вести переговоры с продюсерами и лейблами, ездить в Нью-Йорк на прослушивания. Бритни получила несколько отказов, но заинтересовала руководство крупного лейбла — Jive Records — и 15-летней певице предложили контракт.

Когда она приехала в наш офис, всем стало понятно, что надо брать эту девочку — она была естественно красива, с природным умением танцевать, хорошо пела,

— говорит менеджер Ким Кэйман, работавшая в Jive Records.





Началась новая жизнь, в которой рядом с Бритни, как и прежде, все время была ее мать. Линн и ее подруга Фелисия Кулотта сопровождали юную певицу в поездках, отец участвовал в куда меньшей степени. Ким Кэйман вспоминает:

Линн делала все, что могла, чтобы Бритни стала звездой. С ее отцом я никогда не общалась. Единственное, что Джейми когда-либо говорил мне: "Дочь будет так богата, что купит мне яхту".

Первым синглом стала песня Baby One More Time, вышедшая осенью 1998-го, и это был настоящий взрыв. Трек возглавил хит-парады более чем 20 стран, позднее вошел в списки главных хитов 90-х, журнал Rolling Stone назвал его "величайшим дебютом всех времен". Интересно, что шведские авторы Макс Мартин и Денниз Поп изначально писали эту песню для Backstreet Boys, но группа от нее отказалась. Не подошел трек также коллективам TLC и Five. А вот Спирс песня понравилась — и моментально сделала ее звездой.





Бритни Спирс в клипе …Baby One More Time

Бритни начала гастролировать, в начале 1999-го вышел ее дебютный альбом Baby One More Time, он тут же возглавил чарт Billboard 200. Год спустя был выпущен второй диск — Oops! I Did It Again.









Брак Линн и Джейми к тому времени трещал по швам. В 2002 году они оформили развод. В своей автобиографии Линн Спирс потом писала, что одной из причин была алкогольная зависимость, с которой ее муж так и не мог справиться:

Он всегда любил выпить пива, но после рождения Брайана (старший брат Бритни, 1977-го года рождения. — Прим.ред.) стал пить очень много. С каждым подобным эпизодом наша идеальная жизнь все больше расклеивалась, тот узел, который был когда-то крепким, постепенно, по ниточке, развязывался, это было больно.

Позднее, в 2004 году, Бритни уговорила отца отправиться лечиться в рехаб.





Бритни Спирс с отцом





Линн и Джейми Спирс

Романы и две свадьбы

На пике славы Спирс начала встречаться с Джастином Тимберлейком, что привлекло еще больше внимания к обоим артистам. Они были вместе до 2002 года, расстались, по слухам, из-за неверности Бритни — по крайней мере, такой вывод публика сделала после выхода клипа Тимберлейка Cry Me a River, где речь шла как раз об измене.





Джастин Тимберлей и Бритни Спирс





Надо сказать, что в начале карьеры Бритни старалась поддерживать достаточно целомудренный образ (хотя ее танцы в школьной форме из клипа Baby One More Time таковыми и не назовешь) — говорила о своем принципе "секс — только после свадьбы". При этом ее критиковали за слишком откровенный образ. Ким Кэйман из Jive Records говорит:

Не было такого, чтобы мы сели за стол и решили, что у нее будет сексуальный имидж... Если даже вы посмотрите клип Baby, One More Time, то заметите, что Бритни там танцует в школьной форме, в наряде чирлидера, но на других кадрах она выглядит очень печальной, одинокой. Она раскована, но в то же время ранима. Как и все женщины. Мы видели в этом некую двойственность, которая свойственна женской натуре.













С начала 2000-х у певицы стал складываться более взрослый и еще более откровенный образ.





В 2003-м все говорили о поцелуе Бритни с Мадонной на сцене MTV Video Music Awards.





Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера





Таблоиды тиражировали слухи о романах Спирс с коллегами по шоу-бизнесу: Фредом Дерстом из Limp Bizkit, Колином Фарреллом, Джаредом Лето.





Бритни Спирс и Колин Фаррелл

Она еще сильнее отдалилась от своего имиджа "хорошей девочки", когда в 2004 году неожиданно вышла замуж в Лас-Вегасе за своего друга детства Джейсона Александра — и аннулировала брак спустя 55 часов, указав в качестве причины тот факт, что "недостаточно четко осознавала свои действия" в момент свадьбы.





Джейсон Александр и Бритни Спирс

Через полгода Спирс обручилась с танцором Кевином Федерлайном, которого знала всего три месяца. Они поженились осенью 2004-го, следующей весной на экраны вышло реалити-шоу Britney and Kevin: Chaotic, рассказывавшее о жизни пары. Спустя годы певица говорила, что это телешоу — "возможно, худшее", что она делала за всю свою карьеру.





Бритни Спирс и Кевин Федерлайн





Дети и развод

Выйдя замуж, Бритни притормозила с записью новых песен и решила пока что подвести промежуточный итог: выпустила альбом ремиксов и сборник лучших хитов. Звезда сосредоточилась на семье, ведь осенью 2005 года у них с Кевином родился сын Шон Престон.





Уже через несколько месяцев Бритни впервые по-настоящему обеспокоила поклонников. В прессе появились фото, на которых она вела машину, а 4-месячный сын сидел у нее на коленях, при этом певица рулила одной рукой, а второй придерживала малыша. На Спирс обрушилась волна гнева, она признала ошибку и объяснила, что просто была напугана встречей с папарацци.

Я побоялась, что агрессивные папарацци могут причинить вред мне и моему ребенку. Инстинктивно я приняла меры, чтобы уйти от опасности, но фотографы продолжали нас преследовать. Я люблю своего сына и сделала бы все, чтобы его защитить,

— говорилось в заявлении. Правда, через несколько месяцев она снова не учла правила безопасной перевозки младенцев: на этот раз ребенок был в автокресле, однако лицом вперед (детей до года обычно перевозят лицом назад), за что ее вновь критиковали. Были и другие инциденты, о которых сообщали СМИ: то сын звезды падал со стула, то она сама чуть не уронила его. В общем, за Спирс быстро закрепился имидж безответственной матери.





Бритни Спирс с сыновьями





Она попыталась бороться с этим мнением: пришла на интервью к Мэтту Лауэру, где винила журналистов в своем эмоциональном срыве и просила папарацци оставить ее в покое. Впрочем, вряд ли они прислушались: в то время за фотографии Бритни таблоиды могли предложить и миллион долларов!





Летом 2006-го Бритни снялась беременной для обложки Harper's Bazaar, а в сентябре родила второго сына — Джейдена Джеймса. В ноябре же она подала на развод с Федерлайном. Между супругами начались долгие судебные споры по поводу опеки над детьми.









Свобода и срывы

Спирс, в новом статусе свободной женщины, стала проводить все больше времени на вечеринках в компании знаменитых тусовщиц Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. Таблоиды публиковали фото из клубов, которые порой шокировали общественность: не раз в объектив попадало нижнее белье артистки — а то и факт его отсутствия.

СМИ подчеркивали, что образом жизни певицы обеспокоены не только ее родственники, но и служба опеки. Сама Брит, обращаясь к поклонникам, написала в то время, что ее обретенная свобода "возможно, слишком далеко зашла".





2007-й лишь укрепил мнение публики о том, что звезде нужна помощь. Новый год Бритни встречала в одном из ночных клубов Лас-Вегаса, и, как писала пресса, из заведения ее буквально вынесли на руках охранники. Стали закрываться фанатские сайты: не всех поклонников устраивало то, как проводит время их любимица. Она сама вновь списывала все на таблоиды:

СМИ критикуют каждый мой шаг и показывают искаженный образ того человека, которым я на самом деле являюсь...

Тогда же, в январе, последовал удар — скончалась от рака любимая тетя певицы Сара Ковингтон. Еще через месяц Бритни рассталась с моделью Айзеком Коэном — своим первым бойфрендом после развода. Спустя несколько дней певица оказалась в рехабе, где должна была пройти лечение от наркотической зависимости, но пробыла там всего один день.

Следующим вечером папарацци сделали те самые сенсационные фотографии, на которых Спирс сама бреет себе голову в салоне красоты. На других кадрах певица делала татуировку, а также замахивалась на фотографов зонтом.





После этого певица все-таки легла в клинику, где лечилась около месяца. Выйдя, уволила своих менеджеров, телохранителя и юриста. Однако о начале новой жизни и речи не шло, Бритни была все так же нестабильна, о чем свидетельствует, к примеру, ее неудавшаяся фотосессия для журнала ОК! тем же летом. Она прошла настолько плохо, что изданию оставалось только выпустить официальное заявление:

То, что мы увидели, — это девушка, которой очень нужна помощь. И, к сожалению, она окружена слишком большим количеством людей, делающими вид, что все в порядке.





Кстати, в рехабе Спирс познакомилась с певцом Хоуи Дэем, и у них, по слухам, начался роман. Закончился он, опять же по слухам, под влиянием матери Бритни: якобы Линн узнала, что у Дэя ранее были проблемы с законом, и убедила дочь завершить общение.

Образ самой Бритни в глазах общественности за те пару лет сильно пострадал. Газета Daily Mail писала:

После своего срыва она из любимицы Америки превратилась во врага народа номер один, а все из-за ее стремления разрушать себя и все вокруг.

Долгое время Бритни не давала никаких комментариев по поводу того, что происходило с ней тогда. Но через 10 лет после тех событий сказала в интервью израильской прессе:

Я юности я была нормальной девчонкой, такой пацанкой. Но после 20-летия все стало ужасно. Сейчас, когда мне за 30, я намного лучше чувствую себя и лучше знаю себя. Думаю, мне стоило делать паузы в карьере и заниматься своим ментальным здоровьем... Многие решения принимались за меня, я не принимала их сама.





Когда журналист уточнил у Бритни, имеет ли она в виду то, что испытывала гиперопеку со стороны окружения, певица ответила:

Что-то в этом роде. Мою жизнь контролировало слишком много людей, а это не дает по-настоящему быть собой. В ситуации, когда ты не имеешь контроля, ты теряешь радость жизни, страсть в отношении музыки.

В том же интервью 2017 года Спирс сказала:

Каждый из нас, кто начинает в юном возрасте, должен иметь в виду, что нужно держать баланс, чтобы оставаться в этой индустрии и контролировать свою личную жизнь. Иногда это непросто. Тогда я была совсем другой, не всегда понимала, что хорошо, что плохо... Сейчас я в гораздо лучшем состоянии. Мои дети сформировали мою личность и наполнили меня. Благодаря им я не переживаю по поводу того, что раньше со мной происходило.

После инцидента с бритьем головы Спирс проиграла Кевину Федерлайну суд: бывший муж артистки получил опеку над сыновьями. Причины такого решения публично не оглашались. Адвокат Кевина настаивал на том, что детям опасно находиться рядом с матерью из-за ее психической нестабильности и предполагаемого употребления наркотиков. Конечно, утрата опеки над детьми стала ударом для и так переживавшей не лучшие времена артистки. Бритни в тот период вызывали в суд и по другим причинам: то она ездила без прав, то врезалась в кого-то и скрывалась.





Мать певицы рассказывает, что боялась, как бы ее дочь не задумалась о самоубийстве — кстати, тогда они почти не общались:

Я почти исчезла из ее жизни, потому что другие люди — танцоры, менеджеры — все время были рядом с ней, день и ночь, и они стали ей ближе... Чувствовала ли я свою вину в том, что с ней происходило? Да. И, если честно, чувствую до сих пор,

— писала Линн в 2008 году.

В конце концов Бритни обратилась к Линн за поддержкой и заверила ее, что не будет совершать никаких страшных поступков:

Она сказала, что как бы ни было тяжело, она все равно слишком любит жизнь, чтобы расстаться с ней.





Бритни Спирс с матерью





Победы и поражения

Певица снова плотно занялась карьерой и осенью 2007 года вернулась с альбомом Blackout, выступила на MTV Video Music Awards с треком из него Gimme More. Сингл был успешен, а вот выступление пресса раскритиковала: Спирс не попадала в фонограмму, двигалась по сцене довольно растерянно. В статье The New York Times говорилось:

Она не просто разочаровала — она была ужасна. Заметно нервничала, шаталась по сцене, неуверенно танцуя и не делая ничего, что бы хоть немного напоминало живое пение.

Источник, наблюдавший за шоу из-за кулис, рассказывал журналу People, что дело было в волнении:

Бритни невероятно нервничала. Ведь она давно не выходила на сцену, и ей нужно было выступать перед огромной аудиторией в прямом эфире. Она вышла и просто окаменела. На репетициях это выглядело иначе, намного лучше.





Бритни Спирс на MTV Video Music Awards





В конце года Бритни внезапно начала встречаться с одним из ненавистных папарацци — Аднаном Галибом, который, ко всему прочему, был женат. По сведениям прессы, роман продлился до следующей госпитализации звезды. В дальнейшем суд запретил Галибу приближаться к ней.

2008-й год тоже оказался не из простых. Начался он с того, что к Бритни приехала полиция: она не хотела передавать Федерлайну сыновей, вопреки решению суда (мальчики могли посещать дом матери по установленному графику). Полицейские отметили, что певица находится под воздействием тех или иных веществ, так что ее принудительно поместили в клинику. В результате звезде запретили видеться с сыновьями.





Бритни Спирс с сыновьями

Пять дней Бритни провела в психиатрической клинике. Состоялся суд, который назначил певице опекунов — ее отца Джейми и адвоката Эндрю Уоллета. Они получили полный контроль над всеми делами артистки. Ни диагноз, ни какие либо другие документы, связанные с судебным процессом, публике не предъявили. Как писала в те дни пресса, на судебном заседании родители певицы радостно обнимались, когда было оглашено решение.

В конце года Спирс снова возвращается к поклонникам со свежим альбомом, получившим название Circus. Диск имел большой успех, сингл Womanizer стал первым треком Бритни со времен Baby One More Time, возглавившим горячую сотню Billboard. Певица отправилась в тур в поддержку альбома, и он оказался самым прибыльным за ее карьеру. Теперь уже рядом с Бритни постоянно находился отец.





Бритни Спирс с родителями и братом





Бритни Спирс с сестрой

В течение нескольких последующих лет карьерные дела шли вполне неплохо: она регулярно записывала песни, активно гастролировала, четыре года подряд выступала в Лас-Вегасе с собственным шоу Britney: Piece of Me, дебютировала в качестве судьи телешоу X Factor. Многие не могли понять, как получилось, что активная и на вид совершенно здоровая женщина находится под чьей-то опекой, ведь эта мера, как правило, применяется, когда речь идет о недееспособных людях.









Личная жизнь, казалось бы, тоже стабилизировалась. С 2009 по 2013 год знаменитость встречалась с менеджером Джейсоном Травиком, они даже были помолвлены. А вот после расставания снова стала достаточно быстро менять парней: юрист Дэвид Лукадо, продюсер Чарли Эберсол — эти романы широко обсуждались в прессе, но оказались недолгими.





Джейсон Травик и Бритни Спирс





Бритни Спирс и Дэвид Лукадо

В октябре 2016 года на съемках клипа Бритни познакомилась с моделью Сэмом Асгари, с которым продолжает встречаться и сейчас.

Перед нашей встречей я был так взволнован тем, что мне предстоит знакомство с одной из величайших звезд всех времен... Она мотивирует меня более, чем кто-либо. Я всегда буду поддерживать ее, она — настоящее благословение, которое я получил,

— делился Сэм с журналом Men's Health летом 2018-го.





Бритни Спирс и Сэм Асгари





Между тем, Кевин Федерлайн потребовал увеличить сумму алиментов, которую выплачивала его бывшая жена.

Бритни очень зла, что Кевин просит больше денег, она и так все оплачивает. Сыновья — это вся ее жизнь, она невероятная мать,

— говорил тогда источник из окружения певицы. Суд добавил к ежемесячной сумме в 20 тысяч долларов, которую обязана была платить Спирс, еще 15 тысяч.





В 2019 году планировался запуск нового шоу Бритни в Вегасе, однако оно было отменено, как и запись следующего альбома. В заявлении от имени звезды говорилось, что это связано с проблемами со здоровьем ее отца.

Я хочу направить всю свою энергию на заботу о близких. У нас особенные отношения, и в это время я хочу быть с семьей, так же, как они всегда были рядом со мной,

— обращалась Бритни к фанатам, обещая, что скоро вернется на сцену. Через пару месяцев инсайдеры сообщили о госпитализации певицы в некий велнесс-центр, "занимающийся ментальным здоровьем". По словам источника, она решилась обратиться за помощью, поскольку переживала очередной сложный период, связанный с болезнью отца.





Тогда же второй опекун Спирс, юрист Эндрю Уоллет, занимавшийся ее финансовыми делами, объявил, что прекращает выполнять эту роль. Единственным опекуном звезды остался ее отец.

В том же 2019 году разыгралась еще одна драма. Кевин Федерлайн обвинил отца Бритни в рукоприкладстве по отношению к 13-летнему Шону Престону. Якобы дед и внук поссорились, мальчик закрылся в своей комнате, а разъяренный Джейми ворвался в его комнату, сломав дверь, и стал трясти подростка. Дело против Спирса возбуждать не стали, но Федерлайн уже через несколько дней добился того, чтобы мальчики проводили с матерью всего 30 процентов своего времени (а не 50, как было раньше).





Бритни Спирс с сыновьями





Бритни Спирс с сыном Шоном Престоном

Инсайдеры рассказали, что все это потрясло Бритни:

Джейми стал причиной того, что теперь она проводит с сыновьями намного меньше времени. Этот инцидент изменил все, это удар для Бритни. Она, Кевин, Престон и Джейден стали смотреть на Джейми иначе.

#FreeBritney

Хэштег "Свободу Бритни" появился на фанатских сайтах, еще когда Джейми Спирса назначили опекуном дочери, но широко распространился по соцсетям в апреле 2019 года благодаря авторам подкаста Britney's Gram. Они заявили о полученном "анонимном послании от надежного источника", утверждающего, что певицу насильно удерживают в клинике по настоянию Джейми Спирса.

Бритни отреагировала на появившийся хэштег, опубликовав видеообращение к поклонникам.

В нем она заверяла, что с ней все нормально, но ее семья "проходит через довольно стрессовый период". В подписи к ролику звезда призывала "не верить всему, что говорят и пишут", упоминала о многочисленных слухах и даже угрозах, которые получают ее близкие, и просила дать ей немного времени для того, чтобы "справиться с жизненными трудностями".

В распространении сплетен Бритни обвинила своего бывшего менеджера Сэма Лютфи. Между ним и семьей Спирс долгие годы шли разбирательства. Мать Бритни писала в своей книге, что Лютфи пытался контролировать артистку и распоряжаться ее финансами. Менеджер, в свою очередь, судился с семьей по поводу клеветы и рассказывал, как Джейми Спирс однажды напал на него. Суд дважды принимал решение запретить Сэму контактировать с Бритни — первый раз в 2009 году, второй в 2019-м.









Осенью 2020-го журнал Us Weekly писал со слов анонимного источника, что внутри семьи Бритни "идет настоящая война — и все это из-за опекунства". По словам инсайдера, мать певицы пытается договориться с Джейми Спирсом по поводу того, чтобы артистка могла сама распоряжаться своей личной жизнью.

Уже не особенно скрывался тот факт, что Бритни стремится к свободе. Ее адвокат заявлял, что певица "боится отца и отказывается выступать до тех пор, пока он руководит ее карьерой".

Сам Джейми в конце 2020 года сделал заявление для CNN, назвав свои отношения с дочерью "напряженными":

Я люблю свою дочь и очень по ней скучаю. Когда человек нуждается в защите и особой заботе, семья должна вмешаться, что я и делал на протяжении более чем 12 лет — защищал и любил свою дочь. И буду продолжать оберегать ее от тех, кто действует в своих интересах, желая навредить ей или нашей семье.





В феврале 2021-го разговоры о том, что происходит в семье Спирс, вышли на совершенно новый уровень, когда был выпущен документальный фильм Framing Britney Spears, снятый The New York Times, где говорилось о срывах звезды, последующем опекунстве и других событиях. Интересно, что ни Джейми, ни Бритни, ни кто-либо из семьи знаменитости не согласился участвовать в съемках или давать создателям проекта комментарии. Бойфренд Бритни Сэм Асгари после выхода ленты сказал лишь, что всегда будет поддерживать свою возлюбленную и с нетерпением ждет "нормального и удивительного совместного будущего".

Более чем через месяц после премьеры высказалась и сама Бритни:

Я не смотрела документальный фильм. Но из того, что я увидела, меня обеспокоило то, в каком свете меня в нем представили. Я проплакала две недели и до сих пор иногда плачу.





Позднее она назвала все вышедшие за последнее время документальные проекты о своей жизни "лицемерными", так как они "критикуют СМИ, а сами ведут себя так же", кроме того, фокусируются на самых негативных моментах ее биографии.

Адвокат отца звезды прокомментировала ленту Framing Britney Spears, заявив, что Джейми Спирс "является опекуном Бритни, потому что любит ее и хочет для нее лучшего". По словам юриста, Спирс спас свою дочь от людей, которые причиняли ей вред, помогал ей бороться за право видеть детей и наладил ее финансовые дела (Джейми и раньше заявлял, что опекунство помогло Бритни выйти из кризиса, когда она погрязла в миллионных долгах).





Откровения

В июне этого года опасения поклонников по поводу тотального контроля подтвердились: Бритни выступила в суде с 24-минутной речью с требованием лишить ее отца опекунства, пользуясь которым, он, по словам звезды, годами заставлял ее работать, запрещал иметь детей (ей против воли установили внутриматочную спираль) и всячески злоупотреблял своими правами. Как выяснилось, певица действительно уже много лет не может распоряжаться собственными деньгами и принимать самостоятельно даже самые рядовые решения вроде встреч с друзьями. Также она не имеет права публично говорить об условиях своего существования под опекой, поэтому так долго молчала.

Как утверждает Бритни, ей без весомой причины прописывали сильнодействующие препараты, насильно удерживали дома под круглосуточной охраной, заставляли ежедневно сдавать анализ крови и при этом вынуждали гастролировать (это она сравнила с сексуальным рабством). В той же речи певица высказала мнение, что ее "отец и все, кто был вовлечен в опекунство, должны находиться в тюрьме".

Я была в шоке. Я травмирована. Знаете, притворяйся, пока не справишься... Я несчастлива. Я не могу заснуть. Я так зла, это безумие. И я в депрессии. Я плачу каждый день,

— сказала звезда, попросив суд вернуть ей ее жизнь.





1 июля стало известно, что судья Верховного суда Лос-Анджелеса отклонила просьбу адвоката Бритни о немедленном отстранении Джейми от должности ее опекуна. Певице еще предстоит подать ходатайство о прекращении опекунства, так как пока, на основании ее показаний, решение не может быть вынесено.

Топ-10 клипов

Очень надеемся, что в жизни Бритни скоро наступит более светлый период. И предлагаем пересмотреть ее лучшие клипы: мы составили собственную горячую десятку самых ярких видео за всю ее карьеру.

...Baby One More Time (1998)





Born To Make You Happy (1999)





Oops!...I Did It Again (2000)





I'm A Slave 4 U (2001)





Me Against The Music (2003)





Everytime (2004)





Toxic (2004)





Womanizer (2008)





Till The World Ends (2011)





Criminal (2011)