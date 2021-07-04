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Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: заговоры и обряды на деньги, любовь и удачу

Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: заговоры и обряды на деньги, любовь и удачу

Иван Купала — большой народный праздник, в который издревле было принято проводить различного рода обряды. Эксперты рассказали о тех из них, которые вы легко можете провести сами.


Иван Купала — это день силы, в который сила природы помогает нам убрать ненужные привязки, избавиться от проблем в самых разных сферах жизни, обрести уверенность в себе. Обряды, описанные далее, помогут ускорить этот процесс.

Обряды на любовь

Обряд со свечой. Издревле девушки и женщины читали заговоры на любовь, проводя простой обряд с красной свечой. Они ставили на блюдце свечу, зажигали ее и ждали, пока с нее начнет капать воск.

Как только это начнет происходить, нужно прочитать заговор: «Растает свеча, но не растает вера моя в любовь. Да подарит мне матушка-природа мужчину, счастье и веру в светлое чувство. Аминь». После этого не гасите свечу, а дайте ей еще погореть пару минут.

Обряд с травами. Праздник Ивана Купалы еще называют Иван-травник, потому что в этот день было принято собирать целебные травы. Также многие проводили обряды на привлечение любви с мятой и душицей. Эти два растения отлично сочетаются в плане энергетики, поэтому их используют для отваров и приготовления любовных и приворотных зелий. Нужно залить 50 грамм смеси мяты и душицы кипятком и дать ей настояться в течение получаса.


Несколько капель полученного настоя можно добавить мужчине, который вам нравится, в чай или в другой напиток. При этом про себя нужно произнести: «Теперь ты мой навек, мой любимый человек. Купальный сок тебя привяжет да верный путь тебе укажет».

Также можно немного полученного отвара добавить себе в еду, произнеся при этом: «Матушка-природа, сделай меня краше». Если на следующий день вас ожидает свидание, это повысит ваши шансы на успех.

Обряды на деньги и удачу

Обряд на деньги и успех в финансовых делах, в работе. В ночь с 6 на 7 июля положите несколько монеток в стакан с водой, а потом поставьте его на подоконник до утра. Утром возьмите монетки и положите их в кошелек, но отдельно от остальных. Одну можно положить себе, другие — близким людям. При этому важно произнести: «Иван Купала, для тебя я ночью монетки искупала. Теперь они чисты, помогут спасти от нищеты».

Обряд на удачу. Вечером на Ивана Купалу примите душ или ванну. В этот момент произнесите: «Смываю прошлое, новое принимаю. На Ивана Купалу жизнь свою изменяю». Важно представить, как все плохое уходит прочь, а все хорошее приходит с чистой водой. После этого простейшего обряда удача будет чаще спасать вас от проблем.

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По материалам: dailyhoro.ru

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