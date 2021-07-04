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Эксперт объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом

Эксперт объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:56  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: РИА Новости



Коронавирус из-за мутации начал «маскироваться» под вирусную сезонную инфекцию, среди основных симптомов — насморк и боль в горле, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

По его словам, отличить COVID-19 от обычной сезонной простуды самостоятельно очень сложно, нередко люди не предполагают, что заражены коронавирусом, и не обращаются к врачу вовремя.

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«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», — сказал Тимаков. По его словам, теперь основными симптомами стали насморк, боль в горле, кишечные расстройства, при этом потеря обоняния ушла на второй план.

Ранее Министерство здравоохранения порекомендовало россиянам пройти ревакцинацию против COVID-19 спустя полгода после того, как они переболели или сделали первую прививку. «Парламентская газета» разбиралась в правилах для тех, кто решит подкрепить свой иммунитет против коронавирусной инфекции.


#здоровье


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По материалам: pnp.ru

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