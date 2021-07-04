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Энергетические паразиты: какие они бывают и как от них избавиться

Энергетические паразиты: какие они бывают и как от них избавиться

Есть люди, после общения с которыми ощущаешь себя, как выжатый лимон. Помимо людей паразитировать на нашей энергетике могут также и потусторонние сущности. Настало время узнать, какими бывают паразиты и как с ними бороться.


Очень часто человек сам становится виновником потери своих жизненных сил. Это происходит, когда он испытывает опасные чувства: злость, обиду и зависть. Избавьтесь от них, чтобы стать счастливее. Это будет первым шагом на пути к счастью. Далее можно будет приступить к борьбе с паразитами.

Люди-паразиты

Есть люди-вампиры, которые открыто и мощно воздействуют на ауру окружающих, забирая силы себе. А есть паразиты, которые действуют крайне осторожно и скрытно. Они не менее опасны, потому что крадут энергию осторожно, чтобы вы этого не заметили.

Например, самым распространенным типом человека-паразита является тот, кто всегда находится рядом с вами, когда вам хорошо, но уходит в тот момент, когда ваша жизнь идет под откос. У вас повышение — он тут как тут. Вы в хорошем настроении — он рядом. Эти люди питаются позитивными эмоциями, потому что вы сами их отдаете, но когда у вас все плохо, они ищут себе кого-то другого.

Когда вам нужна помощь, у них дела. Если вы в плохом настроении, они не разделят с вами его, потому что им не хочется питаться вашими страхами и унынием. Это незаметные и спокойные люди, которые чаще всего обладают определенными чертами характера:


их редко замечают окружающие;
они спокойны, размеренны и лишены открытой агрессии;
про них часто забывают из-за их отличной «маскировки»: они специально исчезают с радара, чтобы их не разоблачили.

Наверняка вы не раз замечали, как некоторые люди то приходят в вашу жизнь, то уходят из нее. На этой неделе они рядом, приходят в гости, а на следующей почему-то заняты. Если они не говорят честно, что у них нет настроения или им лень, а просто исчезают без объяснений, значит, это паразиты.


Они специально стараются не показывать никому эмоций, чтобы люди не привыкали к ним. Это очень хитрые люди, но есть и те, кто действует таким образом совершенно автоматически. Общение с такими людьми не опасно, однако такие люди всегда в плюсе. Вы всегда делаете для них больше, чем они для вас. Они никогда не будут для вас близкими и добрыми друзьями, поэтому порой осознание того, что ваш знакомый или друг — паразит, является крайне неприятным фактом.

Такие люди могут подвести вас в самый неприятный момент, отказав в помощи или в эмоциональной поддержке. Именно поэтому с ними не обязательно прекращать общение, но вы всегда должны знать, кто паразитирует на вас, чтобы не питать иллюзий на счет таких личностей.

Сущности-паразиты


Из потусторонних сущностей-паразитов, питающихся вашей энергией, стоит выделить несколько.

Лярвы. Это класс паразитов, которые подселяются к нам, чтобы стимулировать появление у нас вредных привычек. Каждый раз, когда вы беретесь за бутылку, достаете сигарету, изменяете второй половинке или проигрываете в казино очередную сумму денег, лярва насыщается вашей энергией.

Сонные хищники. Это класс бестелесных существ, которые вызывают у человека плохие сновидения. Они питаются страхом, похотью, негативом. Если вам постоянно снятся плохие сны, после которых вы чувствуете себя выжатыми и уставшими, знайте, что на вас воздействует такой хищник.

Мертвые хищники. Они «присасываются» к человеку в опасных и негативных местах либо насылаются вместе с порчей (точно так же, как лярвы и сонные хищники). Такие сущности часто сравнивают с привидениями, потому что порой они могут воздействовать на физический мир вокруг нас. В любое время дня они могут греметь посудой, включать и выключать воду. Ночью они душат людей, воруют вещи. Они также питаются страхом и истощают человека.

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По материалам: dailyhoro.ru

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