Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии развития деятельности в Антарктике

Влада Некрасова

11:33 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: Правительство России

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана по реализации Стратегии развития деятельности России в Антарктике. В документ вошли мероприятия по таким направлениям, как модернизация экспедиционной инфраструктуры, проведение комплексных научных исследований, охрана окружающей среды и повышение квалификации участников экспедиций, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

Всего в план вошли свыше 50 мероприятий. Предусматривается, в частности, создание новых зимовочных комплексов на станциях «Восток» и «Мирный» для размещения членов экспедиций. На станциях «Русская» и «Новолазаревская» будут реконструированы объекты инфраструктуры. Речь идёт в том числе о жилых блоках, лабораторных комплексов. Запланирована и модернизация систем связи и навигации, обновление парка транспортной техники.

В рамках Российской антарктической экспедиции пройдёт комплекс исследований различной направленности: магнитосферных, гидрологических, биологических, океанологических, метеорологических. Для научных целей соорудят несколько судов ледового класса. Планируется провести ряд фундаментальных исследований, посвящённых, к примеру, трансформации экологических систем в районе Южного полюса.

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Кроме того, чтобы сберечь уникальную антарктическую экосистему, планируется направить средства на создание современных комплексов по переработке жидких и твёрдых отходов, заняться вывозом ветхих сооружений и непригодного для использования оборудования. С этой же целью организуют и дополнительное обучение персонала.

Предусматривается повышение квалификации работников по программам горной и спелеологической подготовки, основам выживания в Арктике и Антарктике. Также в документе прописаны отдельные инициативы, связанные с антарктическим туризмом.

Стратегия развития деятельности России в Антарктике была приняла Правительством в августе прошлого года.

В мае этого года президент Владимир Путин поручил кабмину организовать доставку модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиду.

#наука #туризм

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