Лукашенко поручил полностью закрыть границу с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание перекрыть границу с Украиной, о чем он сообщил на торжественном собрании в честь Дня независимости.
Свое решение он объяснил желанием пресечь потоки контрабанды оружия.
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал президент.
Он также рассказал, что белорусские спецслужбы выявили на территории страны спящие террористические ячейки, планирующие насильственную смену власти в республике. К подготовке переворота, по словам Лукашенко, причастны ФРГ, США, Польша и Украина.
Лукашенко ранее неоднократно говорил о нелегальных потоках оружия с Украины, перекрыть который он вознамерился еще осенью 2018 года. В декабре 2020 года белорусский лидер заявил, что террористы "тоннами" ввозили из Украины в Белоруссию оружие для подготовки терактов.
В мае глава СБУ Иван Баканов назвал Белоруссию потенциальным союзником России в потенциальной войне с Украиной и заявил о 100 тысячах российских военнослужащих на границе.