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Лукашенко поручил полностью закрыть границу с Украиной

Лукашенко поручил полностью закрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание перекрыть границу с Украиной, о чем он сообщил на торжественном собрании в честь Дня независимости.

Свое решение он объяснил желанием пресечь потоки контрабанды оружия.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал президент.

Он также рассказал, что белорусские спецслужбы выявили на территории страны спящие террористические ячейки, планирующие насильственную смену власти в республике. К подготовке переворота, по словам Лукашенко, причастны ФРГ, США, Польша и Украина.

Лукашенко ранее неоднократно говорил о нелегальных потоках оружия с Украины, перекрыть который он вознамерился еще осенью 2018 года. В декабре 2020 года белорусский лидер заявил, что террористы "тоннами" ввозили из Украины в Белоруссию оружие для подготовки терактов.

В мае глава СБУ Иван Баканов назвал Белоруссию потенциальным союзником России в потенциальной войне с Украиной и заявил о 100 тысячах российских военнослужащих на границе.

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По материалам: uposters.ru

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