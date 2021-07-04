Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 4 июля 2021 года

Лунный день сегодня 4 июля 2021 года

Неделя подходит к своему логическому завершению. Астрологи рассказали, каким будет настроение Луны в это воскресенье. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы не попасть в трудную ситуацию и стать счастливее.


Первое воскресенье июля будет гармоничным и приятным днем. Он прекрасно подходит для энергетических практик, работы, общения. Это универсальный день, поэтому абсолютно каждый сможет найти себе занятие по душе, поднять настроение и развлечься.

Фаза Луны: начинается 24 лунный день, который пройдет под влиянием Тельца. Это очень благоприятный день, потому что убывающая Луна и стихия Земли образует прекрасную команду. Это идеальное время для домашних дел, развлечений, покупок, общения.

Магнитные бури 4 июля: единственной проблемой сегодня может стать магнитная буря, вероятность появления которой хоть и мала, но все равно имеется.

Что принесет удачу сегодня


преображение дома;
заведение домашнего животного;
общение;
активность;
покупки.

Что отпугнет успех в этот день


обиды;
агрессия;
жадность.

Домашние дела по лунному календарю

Домашние дела сегодня крайне благоприятны. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют делать все, начиная с мелкой уборки и заканчивая масштабным ремонтом. Сегодня Луна помогает нам ощущать тонкие вибрации Вселенной и синхронизироваться с ними, выражая свои чувства через преображение домашней обстановки. Полезно заняться садом и растениями. Всем, кто давно хотел завести домашнее животное, стоит это сделать именно сегодня.

Талисманы и одежда в это воскресенье

Сегодня полезными будут камни-талисманы, гармонизирующие сознание: аметист, аквамарин, лунный камень. Они прекрасно будут сочетаться с платиновыми украшениями, светлыми оттенками в одежде.


Что касается стиля в целом, то сегодня у вас будет полная свобода самовыражения. Можно экспериментировать с цветом и покроем, с материалами. Главное — не забывать о том, что основой образа должен быть белый или серый цвет.

Настроение и здоровье в 24 лунный день

В целом у этого дня очень стабильная и позитивная энергетика. Людей не будет бросать из крайности в крайность. Находить общий язык под воздействием Тельца и убывающей Луны куда проще обычного. Можно отдыхать дома, гулять, посещать людные места или выезжать на природу.


Этот день хорошо подходит для занятий спортом. Главное, чтобы они были в радость и приносили только удовольствие. Не допускайте переутомления и не проверяйте свое тело на прочность. В этот день очень важно прислушиваться к своему телу. Оно даст вам понять, что ему необходимо больше всего.

Любовь и общение по лунному календарю

24 лунный день — самое подходящее время для общения с родственниками, детьми, родителями, установления новых контактов, знакомств. Энергия Луны упорядочена, поэтому каждый новый человек, который будет появляться в вашем окружении, сможет привносить что-то приятное в вашу жизнь.

Постарайтесь больше контактировать с людьми, хотя бы в социальных сетях, если не хочется покидать родные стены. При необходимости Луна в Тельце поможет и в деловых переговорах, ведь далеко не все отдыхают в воскресный день. Ночное светило не потерпит агрессии, а также таких чувств, как зависть, злость, обида.

Финансы и работа 4 июля


Этот день оптимален как для начала новых дел и проектов, так и для завершения текущих задач. Можно смело приступать к реализации своих самых амбициозных планов. Будьте максимально активны, особенно если этот день для вас рабочий. Вовлекайтесь во все дела, проекты и задачи. Сил и энергии будет в избытке, но использовать их все же стоит правильно и рационально.

Очень хорошо в этот день начинать совместные проекты. Если у вас будет свободное время, постарайтесь помочь своим близким и друзьям, коллегам и партнерам по бизнесу. Сегодня благоприятное время для того, чтобы решать любые вопросы, связанные с деньгами и их инвестированием. Можно заниматься покупками для дома.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Лунный день сегодня 4 июля 2021 года
Лунный день сегодня 4 июля 2021 года
В Москве задержали распространителя поддельных документов о вакцинации
В Москве задержали распространителя поддельных документов о вакцинации
Бесплатная догазификация коснется порядка 4 млн российских домовладений
Бесплатная догазификация коснется порядка 4 млн российских
Танцы на крыше, реки игристого и дрэг-шоу: как Вера Вонг отметила 72-летие
Танцы на крыше, реки игристого и дрэг-шоу: как Вера Вонг отметила
Bloomberg: США попросили Таджикистан принять афганцев
Bloomberg: США попросили Таджикистан принять афганцев
Плата за выход: как бренды "покупают" голливудских звезд для красной дорожки
Плата за выход: как бренды "покупают" голливудских звезд
Банки обязали озвучивать клиентам гарантированную ставку по вкладу
Банки обязали озвучивать клиентам гарантированную ставку по вкладу
"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова поскандалила с ведущим "Дома-2", обвинившим ее в лицемерии
"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова
Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я поправилась, на меня смотрели как на человека второго сорта"
Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я
"Всё плохо у нас": жена Петра Мамонова расcказала, почему организм артиста "быстро сдался"
"Всё плохо у нас": жена Петра Мамонова расcказала, почему
Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются
Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются

Топ на сегодня

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Самые верные приметы о бабочках
Самые верные приметы о бабочках
Кристина Асмус поделилась архивным фото: "Этот хомячок — я!"
Кристина Асмус поделилась архивным фото: "Этот хомячок — я!"
На украинской границе действуют новые правила въезда для четырех стран
На украинской границе действуют новые правила въезда для четырех стран
Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению
Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению

Еще по теме

Лунный день сегодня 28 июня 2020 года
Лунный день сегодня 20 июля 2019 года
Лунный день сегодня 10 января 2021 года
Лунный день сегодня 13 марта 2020 года