Лунный день сегодня 4 июля 2021 года

Вадим Карасев

Неделя подходит к своему логическому завершению. Астрологи рассказали, каким будет настроение Луны в это воскресенье. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы не попасть в трудную ситуацию и стать счастливее.

Первое воскресенье июля будет гармоничным и приятным днем. Он прекрасно подходит для энергетических практик, работы, общения. Это универсальный день, поэтому абсолютно каждый сможет найти себе занятие по душе, поднять настроение и развлечься.

Фаза Луны: начинается 24 лунный день, который пройдет под влиянием Тельца. Это очень благоприятный день, потому что убывающая Луна и стихия Земли образует прекрасную команду. Это идеальное время для домашних дел, развлечений, покупок, общения.

Магнитные бури 4 июля: единственной проблемой сегодня может стать магнитная буря, вероятность появления которой хоть и мала, но все равно имеется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

преображение дома;заведение домашнего животного;общение;активность;покупки.обиды;агрессия;жадность.

Домашние дела сегодня крайне благоприятны. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют делать все, начиная с мелкой уборки и заканчивая масштабным ремонтом. Сегодня Луна помогает нам ощущать тонкие вибрации Вселенной и синхронизироваться с ними, выражая свои чувства через преображение домашней обстановки. Полезно заняться садом и растениями. Всем, кто давно хотел завести домашнее животное, стоит это сделать именно сегодня.

Талисманы и одежда в это воскресенье

Сегодня полезными будут камни-талисманы, гармонизирующие сознание: аметист, аквамарин, лунный камень. Они прекрасно будут сочетаться с платиновыми украшениями, светлыми оттенками в одежде.

Что касается стиля в целом, то сегодня у вас будет полная свобода самовыражения. Можно экспериментировать с цветом и покроем, с материалами. Главное — не забывать о том, что основой образа должен быть белый или серый цвет.

Настроение и здоровье в 24 лунный день

В целом у этого дня очень стабильная и позитивная энергетика. Людей не будет бросать из крайности в крайность. Находить общий язык под воздействием Тельца и убывающей Луны куда проще обычного. Можно отдыхать дома, гулять, посещать людные места или выезжать на природу.





Этот день хорошо подходит для занятий спортом. Главное, чтобы они были в радость и приносили только удовольствие. Не допускайте переутомления и не проверяйте свое тело на прочность. В этот день очень важно прислушиваться к своему телу. Оно даст вам понять, что ему необходимо больше всего.

Любовь и общение по лунному календарю

24 лунный день — самое подходящее время для общения с родственниками, детьми, родителями, установления новых контактов, знакомств. Энергия Луны упорядочена, поэтому каждый новый человек, который будет появляться в вашем окружении, сможет привносить что-то приятное в вашу жизнь.

Постарайтесь больше контактировать с людьми, хотя бы в социальных сетях, если не хочется покидать родные стены. При необходимости Луна в Тельце поможет и в деловых переговорах, ведь далеко не все отдыхают в воскресный день. Ночное светило не потерпит агрессии, а также таких чувств, как зависть, злость, обида.

Финансы и работа 4 июля

Этот день оптимален как для начала новых дел и проектов, так и для завершения текущих задач. Можно смело приступать к реализации своих самых амбициозных планов. Будьте максимально активны, особенно если этот день для вас рабочий. Вовлекайтесь во все дела, проекты и задачи. Сил и энергии будет в избытке, но использовать их все же стоит правильно и рационально.

Очень хорошо в этот день начинать совместные проекты. Если у вас будет свободное время, постарайтесь помочь своим близким и друзьям, коллегам и партнерам по бизнесу. Сегодня благоприятное время для того, чтобы решать любые вопросы, связанные с деньгами и их инвестированием. Можно заниматься покупками для дома.