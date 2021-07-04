Магические свойства платины

Вадим Карасев

Платина — благородный металл, который высоко ценится среди любителей украшений. У этого металла особая энергетика, которая лишена негатива. Она помогает нам становиться лучше, причем сразу в нескольких сферах жизни.

Ранее мы уже рассказывали о металле-обереге — серебре. Настало время узнать полезную информацию о платине, которая абсолютно не похожа на него по своим энергетическим и физическим свойствам.

Основные свойства платины

Платина универсальна в своем воздействии на человека. Дело в том, что этот металл связывает в себе две стихии — Воду и Воздух. Эти стихии отлично воздействуют на верхние чакры, которые отвечают за духовное развитие, мышление, интуицию, интеллект и творческий потенциал человека.

Данный металл называют лучшим другом творческих людей, потому что его энергетика способна пробудить в нас энтузиазм, креативное мышление. Платина провоцирует появление нестандартного взгляда на вещи, что только позитивно отражается на работе и жизни в целом.

Платина обостряет шестое чувство. Если вас ждет сложный день, в который может происходить много непредвиденных и неприятных вещей. Платина поможет справиться с этими проблемами. С ее помощью вы сможете чаще выходить сухими из воды и преодолевать препятствия. Платиновые кольца помогут определять токсичных людей, предсказывать будущее, быть более проницательными.

Платиновые украшения помогают также при медитациях, духовных практиках. Энергетика этого металла оказывает помощь в погружении внутрь своего сознания. Она гармонизирует мысли и не дает унывать, терять веру в лучшее.

Платина помогает готовиться к экзаменам, получать новые знания и навыки. Ее стоит надевать почаще студентам, людям интеллектуальной сферы деятельности, а также всем, кому нужно быстро запомнить большие объемы информации. Платиновые украшения улучшают память, особенно если носить их на груди.

Также платина может укреплять здоровье, улучшать самочувствие. Она заряжает нас энергией, поэтому под ее воздействием мы меньше устаем. Это универсальный помощник на все случаи жизни. Если вы не знаете, какое украшение выбрать, выбирайте то, которое сделано из этого удивительного металла.

Совместимость платины с другими металлами и камнями

Платину можно назвать металлом-катализатором. Она усиливает благотворное воздействие золота и серебра на человека. В случае с золотом платина ускоряет процесс развития и добавляет мотивации, а серебро становится более сильным оберегом, потому что под воздействием платины его защитное поле лучше взаимодействует с аурой человека.

Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что платина идеально сочетается с любым металлом и с украшениями из дерева, керамики, мельхиора и так далее. Что касается камней-талисманов, то платина является лучшим другом универсальных камней, ведь они по своему типу воздействия очень похожи. Платина отлично сочетается со всеми минералами, в отличие от золота или серебра, которые весьма избирательны в выборе «партнера».