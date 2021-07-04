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На стадионе в Баку у болельщиков сборной Дании отобрали радужный флаг

На стадионе в Баку у болельщиков сборной Дании отобрали радужный флаг

На стадионе "Олимпийский" в Баку у датских болельщиков стюарды отобрали радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Это произошло во время четвертьфинального матча Евро-2020 против Чехии, сообщает The Athletic.

В УЕФА заявили, что не давали одобрения на подобные действия ни азербайджанским стюардам, ни работникам любого другого спортивного сооружения, принимающего Евро-2020. В организации немедленно было начато расследование инцидента.

"УЕФА никогда не инструктировал стюардов в Баку или любом другом стадионе конфисковать радужные флаги. В настоящее время мы расследуем случившееся и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудниками службы безопасности УЕФА и местными властями, чтобы прояснить ситуацию. Радужный флаг – это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий все, во что мы верим – более справедливое и эгалитарное общество, толерантное ко всем, и УЕФА позаботится о том, чтобы флаг вернули болельщику", - уточнили в ассоциации.

Ранее накануне матча Германии с Венгрией УЕФА не разрешил включить радужную подсветку стадиона во время игры в Мюнхене. Власти города предложили это сделать в ответ на принятый Венгрией закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей.

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По материалам: uposters.ru

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