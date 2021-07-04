Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 июля 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический гороскоп на день поможет вам построить правильные планы, синхронизировать свои дела с настроением Вселенной. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы преобразить свою жизнь.

Сегодня очень важной будет сила позитивного мышления. Именно она позволит притягивать желаемое, менять свою жизнь так, как хочется нам. Это благоприятный день с очень необычной энергетикой, так что он точно запомнится вам надолго.

Число-покровитель 4 июля 2021 года

Перво-наперво необходимо узнать, что за число сегодня будет управлять энергетическими потоками. Чтобы это узнать, нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним 7 — порядковый номер текущего дня недели:

4+0+7+2+0+2+1+7=23. 2+3=5

У руля Пятерка — символ полной гармонии, выраженной в единении добра и зла, черного и белого. Главный символ этого благоприятного дня — Инь-Ян, который олицетворяет собой равенство, золотую середину. Сегодня в любом неблагоприятном событии будет толика добра и позитива, как и наоборот. Нумерологи отмечают, что Пятерка может дарить удачу случайным образом. У этого числа нет любимчиков. Перед ним все равны. Каждый может получить шанс на прощение, счастье, просветление.





События 4 июля из прошлого

Чтобы понять настоящее, нужно обратиться за помощью к прошлому. Нумерологи отобрали события, которые могут рассказать нечто важное о сегодняшнем дне.

4 июля 1054 года произошло поистине чудесное явление. Речь о вспышке сверхновой звезды, образовавшей впоследствии крабовидную туманность. Сегодня может происходить что-то невероятно редкое и даже необъяснимое. Не бойтесь — ответы вы получите потом.

4 июля 1862 года — день рождения идеи о написании «Алисы в стране чудес». Многим из нас сегодня в голову придут гениальные мысли, которые на первый взгляд таковыми не покажутся. Старайтесь спрашивать мнение окружающих о ваших мыслях и идеях. Примечателен тот факт, что ровно через три года 4 июля 1865 года появилось первое издание этой книги. Это значит, что сегодня вы сможете увидеть позитивные последствия принятых ранее решений.

4 июля 1946 года Кенигсберг был переименован в Калининград. Возможно, сегодня благоприятный день для грандиозных жизненных перемен. Можно попробовать сменить работу, найти новое увлечение, преобразить жилище.

Советы нумерологов на это воскресенье

Сегодня только мы сами решаем, быть в уединении или стараться как можно больше времени проводить рядом с близкими, друзьями. Это день полной свободы выбора. Также выбор может касаться дел, работы, отдыха. Этот день благоприятен как для релаксации, так и для физического, интеллектуального труда.

Пятерка дарит людям оптимизм. Не рассказывайте никому грустных историй и не делайте того, что может расстроить ваших близких.

Нумерологи считают, что в этот день большой успех может ждать тех, кто находится в поисках второй половинки. Судьба сама столкнет многих из нас с теми, с кем нам суждено быть вместе.

4 июля важно идти навстречу окружающим, несмотря ни на что. Даже если кто-то обидит вас, не бойтесь даровать этому человеку немедленное прощение.

Будьте предельно спокойными. Не рискуйте и сдерживайте негативные эмоции. Агрессия и конфликты сегодня до добра не доведут.

Талисманы удачи на 4 июля

Симметричные украшения. Энергетически Пятерка симметрична — в ней находят отражение любые начала. Постарайтесь надевать кольца, а также украшения, левая и правая части которых одинаковы. Так ваше биополе будет более стабильным.

Черный и белый цвета в одежде. Комбинация черного и белого будет наиболее благоприятной для принятия важных решений, повышения обаяния и энергетики.