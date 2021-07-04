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Папарацци засняли Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке в Хэмптоне

Папарацци засняли Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке в Хэмптоне

После того как пару влюбленных фотографы засняли на свидании и на прогулке с детьми в развлекательном парке, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, похоже, совсем перестали скрываться. Официальное подтверждение отношений в виде поцелуя у всех на виду произошло. Теперь пара — 51-летняя певица и 48-летний актер — открыто появляется вместе.

Вот и сейчас папарацци запечатлели прогуливающихся Бена и Дженнифер в Хэпмтоне.


Для неспешного променада влюбленные выбрали аутфиты в одном стиле. На Дженнифер была бежевая толстовка и спортивные брюки, подпоясанные поясом-шнурком. Светлые кеды и серьги-кольце завершали образ.

Бен тоже выбрал спортивный наряд в спокойных оттенках. Он надел белую толстовку с капюшоном и бежевые брюки.


Напомним, что пара снова начала встречаться спустя 17 лет после расставания — Бен и Дженнифер были вместе с 2002 по 2004 год и даже были помолвлены. В последний месяц они перестали скрывать свои возобновленные отношения. С бывшей женой Дженнифер Гарнер Бен воспитывает троих детей, у Дженнифер — двое детей от бывшего мужа Марка Энтони.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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