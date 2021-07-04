Папарацци засняли Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке в Хэмптоне

Вадим Карасев

После того как пару влюбленных фотографы засняли на свидании и на прогулке с детьми в развлекательном парке, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, похоже, совсем перестали скрываться. Официальное подтверждение отношений в виде поцелуя у всех на виду произошло. Теперь пара — 51-летняя певица и 48-летний актер — открыто появляется вместе.

Вот и сейчас папарацци запечатлели прогуливающихся Бена и Дженнифер в Хэпмтоне.





Для неспешного променада влюбленные выбрали аутфиты в одном стиле. На Дженнифер была бежевая толстовка и спортивные брюки, подпоясанные поясом-шнурком. Светлые кеды и серьги-кольце завершали образ.

Бен тоже выбрал спортивный наряд в спокойных оттенках. Он надел белую толстовку с капюшоном и бежевые брюки.





Напомним, что пара снова начала встречаться спустя 17 лет после расставания — Бен и Дженнифер были вместе с 2002 по 2004 год и даже были помолвлены. В последний месяц они перестали скрывать свои возобновленные отношения. С бывшей женой Дженнифер Гарнер Бен воспитывает троих детей, у Дженнифер — двое детей от бывшего мужа Марка Энтони.



