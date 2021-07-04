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Почему Ил-18 считался самым надёжным самолётом Аэрофлота

Почему Ил-18 считался самым надёжным самолётом Аэрофлота

00:32  Автор: Светлана Заверняева



Пассажирский самолёт Ил-18 впервые поднялся в воздух 4 июля 1957 года. Он перелетел с Центрального аэродрома имени Фрунзе на Ходынском поле в Москве на лётную базу в подмосковном Жуковском.

К началу 1950-х стало понятно, что поршневые самолеты недостаточно вместительны и быстры. 25 мая 1956 года Совет Министров СССР принял постановление о создании пассажирского самолёта с четырьмя турбовинтовыми двигателями. Лайнер для линий средней протяженности разрабатывался под непосредственным руководством Сергея Ильюшина. Эскизный проект утвердили 26 августа 1956 года, а в сентябре приступили к сборке опытного самолёта. За создание лайнера группе конструкторов во главе с Сергеем Ильюшиным в 1960 году была присуждена Ленинская премия.

Первый полет опытного самолета Ил-18, который был рассчитан на 75 мест или 12 тонн коммерческого груза. Началом эксплуатации лайнера принято считать 20 апреля 1959 года, когда состоялись два первых пассажирских рейса по маршруту Москва — Адлер и Москва — Алма-Ата.

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Ил-18 стал основным массовым и экономичным самолетом «Аэрофлота», а совершенная для того времени аэродинамическая компоновка этого самолета обеспечила ему высокие летно-технические характеристики. Среди обывателей он прослыл «самым надёжным самолетом» и летал на всех, включая международные, воздушных трассах СССР, а еще эксплуатировался во многих авиакомпаниях других государств.

Всего за годы серийного производства (с 1959 по 1978 год) было построено 719 самолетов, в том числе 564 пассажирских, остальные — специализированные. На Ил-18 установлено 20 мировых рекордов дальности полета и высоты с различной полезной нагрузкой. Этот самолет положил начало широкому развитию международных авиалиний «Аэрофлота» и массовому авиаэкспорту. В конце 70-х годов прошлого года Ил-18 сменили Ил-62 и Ту-154. Коммерческая эксплуатация Ил-18 в России фактически прекратилась только в 2002 году.


#история #СССР #авиа


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По материалам: pnp.ru

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