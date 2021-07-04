Почему Сочи выбрали столицей зимней Олимпиады-2014

Лидия Мартынова

00:09 Автор: Светлана Заверняева

14 лет назад, 4 июля 2007 года, на 119-й сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале российский город Сочи объявили столицей XXII зимних Олимпийских игр. Российская заявка одержала победу, в том числе благодаря удачной презентации, в которой Президент РФ гарантировал настоящий снег во время Олимпиады.

В 2014 году Россия впервые принимала участников и гостей зимней Олимпиады. С 7 по 23 февраля 2014 года в городе на черноморском побережье проходили XXII зимние Олимпийские игры, а затем и XI зимние Паралимпийские игры.

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О том, что Сочи станет местом проведения Олимпиады-2014, весь мир узнал 4 июля 2007 года. Судьбоносное решение было принято на 119-й сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Тогда на звание столицы зимней Олимпиады-2014 претендовали сразу три города — Сочи, Зальцбург и Пхенчхан (первоначально их было семь, но четыре «отсеялись» еще в июне 2006 года).

На презентации, которая предваряла голосование, Сочи представляли такие звезды российского спорта, как Светлана Журова, Евгений Плющенко, Михаил Терентьев, Александр Попов, Вячеслав Фетисов и Шамиль Тарпищев. Само голосование было закрытым, в нем принимали участие 102 члена МОК, исключая президента Жака Рогге и представителей стран, города в которых претендовали на почетное звание.

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Во второй тур прошли российский Сочи и южнокорейский Пхенчхан. Результатов финала представители всех стран ждали затаив дыхание. Несмотря на то, что незадолго до решающей сессии России предрекали твердое второе место, удачная презентация позволила Сочи выиграть гонку. О преимуществах проведения олимпиады на берегу Чёрного моря рассказал президент России Владимир Путин:

«Сочи — уникальное место, на побережье вы можете наслаждаться прекрасным весенним днем, в тоже время в горах — настоящая зима. Я там катался на лыжах шесть или семь недель назад, и я знаю, что настоящий снег там гарантирован», — сказал президент во время презентации.

Подготовка к зимней Олимпиаде 2014 года — к этому масштабному событию мирового уровня — началась уже тогда — в 2007-м. Для ее проведения было построено большое количество спортивных объектов, расположившихся в двух кластерах — прибрежном (Олимпийский парк Сочи) и горном (Красная Поляна). В первом кластере сосредоточены все ледовые объекты, во втором — современные горнолыжные трассы.

Символами Олимпиады-2014 стали Леопард, Белый медведь и Зайка, а талисманами Паралимпийских игр — Лучик и Снежинка.

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