Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых москвичей продлена до 15 августа

Вадим Карасев

Власти Москвы продлили до 15 августа поощрительную программу "Миллион призов" – жители столицы старше 60 лет, привившиеся от новой коронавирусной инфекции, смогут получить подарочную карту или промокод на тысячу призовых баллов.

"Программу "Миллион призов" (#ПобедимCOVIDВместе) для горожан старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа включительно", – сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

По состоянию на 1 июля в программе уже приняли участие около 300 тысяч человек при том, что она была запущена в конце апреля. Баллы можно потратить в магазигнах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, многие из которых также предлагают дополнительные скидки от себя.

Партнерами акции выступают торговые сети "Пятерочка", "Дикси", "Леруа Мерлен", "Детский мир", "Магнит", "Ригла" и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте.

Аналогичные программы проводятся и в других странах мира. К примеру, в американском штате Массачусетс для вакцинированных запустили лотерею VaxMillions с выигрышами от $300 тысяч до $1 млн долларов. Только в первый день в ней зарегистрировались 726 тысяч человек.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.