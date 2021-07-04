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Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых москвичей продлена до 15 августа

Поощрительная программа "Миллион призов" для пожилых москвичей продлена до 15 августа

Власти Москвы продлили до 15 августа поощрительную программу "Миллион призов" – жители столицы старше 60 лет, привившиеся от новой коронавирусной инфекции, смогут получить подарочную карту или промокод на тысячу призовых баллов.

"Программу "Миллион призов" (#ПобедимCOVIDВместе) для горожан старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа включительно", – сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

По состоянию на 1 июля в программе уже приняли участие около 300 тысяч человек при том, что она была запущена в конце апреля. Баллы можно потратить в магазигнах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, многие из которых также предлагают дополнительные скидки от себя.

Партнерами акции выступают торговые сети "Пятерочка", "Дикси", "Леруа Мерлен", "Детский мир", "Магнит", "Ригла" и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте.

Аналогичные программы проводятся и в других странах мира. К примеру, в американском штате Массачусетс для вакцинированных запустили лотерею VaxMillions с выигрышами от $300 тысяч до $1 млн долларов. Только в первый день в ней зарегистрировались 726 тысяч человек.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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По материалам: uposters.ru

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