"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова "явным куколдом"

Вадим Карасев

69-летний Стас Садальский оценил нашумевших "Содержанок". При этом блогер и журналист назвал режиссера сериала "явным куколдом", сообщает "Экспресс газета".

Стас Садальский отметил игру актеров в "Содержанках", одну из главных ролей в котором исполняет экс-супруга Константина Богомолова Дарья Мороз.



По словам блогера, ему показалось, что режиссер сериала — "явный куколд". Он выложил фотоколлаж с нынешним мужем Ксении Собчак.

"Второй день смотрю "Содержанок", игра буквально всех актеров завораживает, немного в растерянности, неужели такая лживая московская тусовка. Про режиссера... Мне показалось, он явный куколд, уж так его жену... И в таких позах... Постановщика это заводит, это видно по длине кадра и смаковании сцен, кстати только со своей женой, хоть и бывшей. Красиво. О времена, о нравы!! Подскажите, кто убийца? Во всех детективах обычно тот, на кого не подумаешь!!" — заявил Стас Садальский.

В то же время подписчики Стаса Садальского напомнили ему, что Константин Богомолов является режиссером лишь первого сезона "Содержанок". При этом он также написал сценарий ко второму сезона сериала.



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