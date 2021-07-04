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"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова "явным куколдом"

"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова "явным куколдом"

69-летний Стас Садальский оценил нашумевших "Содержанок". При этом блогер и журналист назвал режиссера сериала "явным куколдом", сообщает "Экспресс газета".

Стас Садальский отметил игру актеров в "Содержанках", одну из главных ролей в котором исполняет экс-супруга Константина Богомолова Дарья Мороз.

По словам блогера, ему показалось, что режиссер сериала — "явный куколд". Он выложил фотоколлаж с нынешним мужем Ксении Собчак.

"Второй день смотрю "Содержанок", игра буквально всех актеров завораживает, немного в растерянности, неужели такая лживая московская тусовка. Про режиссера... Мне показалось, он явный куколд, уж так его жену... И в таких позах... Постановщика это заводит, это видно по длине кадра и смаковании сцен, кстати только со своей женой, хоть и бывшей. Красиво. О времена, о нравы!! Подскажите, кто убийца? Во всех детективах обычно тот, на кого не подумаешь!!" — заявил Стас Садальский.

В то же время подписчики Стаса Садальского напомнили ему, что Константин Богомолов является режиссером лишь первого сезона "Содержанок". При этом он также написал сценарий ко второму сезона сериала.

Как писал ранее NEWSTES, трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак.

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По материалам: uposters.ru

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