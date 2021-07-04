Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

При подтоплении в Крыму погибла женщина

При подтоплении в Крыму погибла женщина

17:16  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: РИА Новости



Женщина погибла в селе Куйбышево в Бахчисарайском районе Крыма из-за разгула стихии, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошёл сель.

«Информация о двух женщинах в селе Куйбышево — одна погибла, одна в больнице», — заявили в региональном управлении МЧС.

Читайте также:

• МЧС: уровень воды в реке Бельбек в Крыму может подняться на три метра из-за дождей • Почти всемирный потоп в Крыму • В Крыму около 20 тысяч человек остались без питьевой воды

Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Региональные власти ввели режим ЧС. Затем ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

По предварительным подсчётам, прямой ущерб, нанесённый в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в Крыму из-за сильных дождей и подтопления территорий, составил порядка 12,5 миллиарда рублей. 


#в регионах


172
# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Селена Гомес снялась в лукбуке своей новой коллекции купальников
Селена Гомес снялась в лукбуке своей новой коллекции купальников
Звездный Instagram: жара, июль
Звездный Instagram: жара, июль
Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды
Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды
Американский инфекционист назвал невакцинированных людей "фабриками по производству новых штаммов"
Американский инфекционист назвал невакцинированных людей
На стадионе в Баку у болельщиков сборной Дании отобрали радужный флаг
На стадионе в Баку у болельщиков сборной Дании отобрали радужный флаг
Папарацци засняли Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке в Хэмптоне
Папарацци засняли Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке в
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 июля 2021 года
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: заговоры и обряды на деньги, любовь и удачу
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: заговоры и обряды на
"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова "явным куколдом"
"Постановщика это заводит": Садальский назвал Богомолова
Джесси Кейв, сыгравшая девушку Рона Уизли, рассказала как ее травили на съемках
Джесси Кейв, сыгравшая девушку Рона Уизли, рассказала как ее травили
Магические свойства платины
Магические свойства платины
Американские бойскауты выплатят $850 млн жертвам изнасилований
Американские бойскауты выплатят $850 млн жертвам изнасилований

Топ на сегодня

Bloomberg: США попросили Таджикистан принять афганцев
Bloomberg: США попросили Таджикистан принять афганцев
Плата за выход: как бренды "покупают" голливудских звезд для красной дорожки
Плата за выход: как бренды "покупают" голливудских звезд
Энергетические паразиты: какие они бывают и как от них избавиться
Энергетические паразиты: какие они бывают и как от них избавиться
Банки обязали озвучивать клиентам гарантированную ставку по вкладу
Банки обязали озвучивать клиентам гарантированную ставку по вкладу
Турция ответила на обвинения США в вербовке детей
Турция ответила на обвинения США в вербовке детей

Еще по теме

Экологи: водохранилище для переброски воды Севастополю погубит экосистему
Синоптики прогнозируют сильный ветер и грозы в ближайшие дни на полуострове
В Крыму изучают альтернативы водохранилищу для севастопольского региона
Крым и Севастополь обсуждают строительство Соколиненского водохранилища