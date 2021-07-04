При подтоплении в Крыму погибла женщина

Анастасия Иванова

17:16 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: РИА Новости

Женщина погибла в селе Куйбышево в Бахчисарайском районе Крыма из-за разгула стихии, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошёл сель.

«Информация о двух женщинах в селе Куйбышево — одна погибла, одна в больнице», — заявили в региональном управлении МЧС.

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Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Региональные власти ввели режим ЧС. Затем ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

По предварительным подсчётам, прямой ущерб, нанесённый в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в Крыму из-за сильных дождей и подтопления территорий, составил порядка 12,5 миллиарда рублей.

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