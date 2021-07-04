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Россия запретила ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины

Россия запретила ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины

Правительство России расширило список товаров, запрещенных к ввозу с Украины. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, теперь в Россию нельзя ввозить украинские макаронные изделия, сахар, лимонад, мороженое, некоторые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и сами соусы, готовые супы, бульоны и заготовки для них.

Кроме того, ограничения касаются некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины. Под запрет также попали ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовые или консервированные продукты из мяса, ракообразных и моллюсков.

В конце марта Украина запретила ввоз некоторых российских товаров, таких как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага всех видов, ящики, коробки, упаковочные пакеты, мешки. С черный список попали также легированная проволока, инструменты для бурения и ряд видов железнодорожной техники.


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По материалам: uposters.ru

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