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Самолет Минобороны доставил из Сирии 23 российских ребёнка

Самолет Минобороны доставил из Сирии 23 российских ребёнка

12:18  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Самолёт Министерства обороны доставил 3 июля из Сирии в Россию ещё 23 российских ребёнка, рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, самолёт Минобороны России совершил посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский. «При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой из Сирии на родину возвращены 23 российских ребенка», — рассказали в пресс-службе.

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Как сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минздрава, эти дети будут направлены в федеральные медорганизации ведомства для оказания необходимой медицинской помощи.

Работа по установлению местонахождения и возвращению в Россию несовершеннолетних граждан страны, находящихся в Ираке и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению главы государства. 


#дети #Сирия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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