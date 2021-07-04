Самолет Минобороны доставил из Сирии 23 российских ребёнка
12:18 Автор: Марьям Гулалиева
Источник: ТАСС
Самолёт Министерства обороны доставил 3 июля из Сирии в Россию ещё 23 российских ребёнка, рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, самолёт Минобороны России совершил посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский. «При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой из Сирии на родину возвращены 23 российских ребенка», — рассказали в пресс-службе.
Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
Как сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минздрава, эти дети будут направлены в федеральные медорганизации ведомства для оказания необходимой медицинской помощи.
Работа по установлению местонахождения и возвращению в Россию несовершеннолетних граждан страны, находящихся в Ираке и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению главы государства.
#дети #Сирия