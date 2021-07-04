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Самые сильные заговоры на исполнение желания в день рождения

Самые сильные заговоры на исполнение желания в день рождения

День рождения — особый день, когда энергетика пространства изменяется, наполняя жизнь смыслом и позволяя исполнять заветные мечты. В этот день каждый может загадать желание, и оно обязательно сбудется.


Получить подарок от Вселенной на день своего рождения не составит труда, если знать о том, как именно просить. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться сильными заговорами, которые ускорят появление в жизни того, о чем мечтается.

Какие желания можно загадывать в день рождения

Праздник рождения — время, когда можно смело уделить внимание лишь себе, озвучить заветную мечту, которая касается личной жизни. Поэтому так важно сосредоточиться на своих собственных мечтах, а не на навязанных со стороны мыслях. В день своего рождения просят:


о богатстве, счастье и процветании;
об обретении любви;
о возможности начать любимое дело;
о том, чтобы найти хорошую работу с достойной оплатой;
о привлечении успеха;
о том, чтобы завести желанного питомца.

Любое желание, касающееся лично вас, обязательно исполнится, если этого действительно захотеть. Главное, чтобы мечты были бескорыстными, не несли в себе зла и не влияли негативно на жизнь окружающих людей.


Сильный заговор на исполнение желания

Классический заговор читается на торт со свечами. Их мысленно пересчитывают, приговаривая:

«Мечта моя сбывается, счастьем жизнь наполняется. Вселенная на просьбу мою отзывается, новая жизнь начинается».

После этого загадывают желание и задувают свечи. Если не получилось задуть все разом, значит, желание загадано неверно или оно не является на данный момент самым важным.

Заговор на мечту в день рождения

После пробуждения трижды умываются, приговаривая:


«Поутру просыпаюсь, праздником наслаждаюсь. Гостей позову, день своего рождения на славу отмечу».

После этого открывают окно, протягивают руки к небу и проговаривают свою мечту, а затем слова заговора:

«Вселенная меня слышит, желание заветное исполняет, жизнь смыслом наполняет».

Важно никому не рассказывать о своей заветной мечте, чтобы она поскорее сбылась.

Сильный заговор на желание

Заговор читают, открыв дверь и стоя у порога своего дома внутри жилья:

«Дверь открываю, желание домой призываю. Места моя исполняется, счастье продолжается».

После этого нужно выйти за порог и тут же зайти обратно, обернуться и произнести:

«Для счастья двери всегда открыты».


Места сбудется в скором времени, если в день своего рождения одарить небольшими подарками незнакомых людей, подарив им хорошее настроение и улыбки.

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По материалам: dailyhoro.ru

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