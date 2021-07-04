Селена Гомес снялась в лукбуке своей новой коллекции купальников

Вадим Карасев

Селена Гомес сообщила в инстаграме, что создала собственную коллекцию купальников. 28-летняя артистка запустила в продажу линию купальников для бренда La'Mariette. Дизайнеры марки — ее близкие друзья Тереза Мингус и Морган Брутокао. Для собственной коллекции певица и актриса выбрала стиль 70-х. Купальники выполнены в ярких тонах — пурпурно-красных.





На сайте компании представлено шесть предметов из авторской коллекции Селены: слитный купальник, бра с чашечками и без, две модели нижней части бикини и закрытый топ.

В лукбуке коллекции Селена сама выступила в качестве модели. Все кадры фотосессии были сделаны на полароид, поэтому они обладают особой атмосферой.

Я так благодарна, что у меня есть возможность отпраздновать начинания моих друзей. Результат моего сотрудничества с La'Mariette запускается сегодня!

— радостно заявила она.

Что мне нравится в этом бренде, так это то, что он прославляет женщин, которые любят свое тело, безоговорочно отдавая себя той благодати, которой они заслуживают. Надеюсь, вам это понравится так же сильно, как и мне,

— поделилась Селена бодипозитивным настроением коллекции.





Тема принятия собственного тела близка артистке. Она проделала большую работу над собой, чтобы не стесняться некоторых деталей своей внешности. Например, после трансплантации почки у Селены остался большой шрам на ноге. Раньше она его старательно прятала или ретушировала на фото. Артистка рассказывала:

Я не хотела, чтобы его было видно на фотографиях, и носила вещи, которые могли бы его скрыть. Сейчас я больше, чем когда-либо, уверена в себе. Я горжусь этим. Каждое тело прекрасно по-своему.

Тогда она опубликовала фото, на котором явно видно шрам. Теперь, поучаствовав в создании дизайнерской коллекции купальников, Гомес возложила на себя и просветительскую миссию. Она хочет помочь другим принять собственное тело.

Актрисе также приходилось неоднократно сталкиваться с бодишеймингом. Из-за того, что она больна волчанкой, ее вес часто колеблется, и хейтеры нападают на нее и оставляют нелестные комментарии. К счастью, Селене удается давать отпор недоброжелателям.

В коммерческих проектах бьюти-сферы у Селены уже был опыт. В 2020 году она выпустила свою линию продуктов для макияжа марки Rare, названную в честь собственного сингла.



