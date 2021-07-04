Сестра Бритни Спирс пожаловалась на угрозы. До этого она поддержала певицу в борьбе против отца

Вадим Карасев

30-летняя Джейми Ли Спирс пожаловалась на поступающие ей угрозы из-за громкого скандала с опекунством, сообщает Fox News.

Сестра американской поп-певицы рассказала в Stories об огромном количестве писем с угрозами, которые получили в последнее время ее дочери.

Привет, я уважаю право каждого на самовыражение, но не могли бы вы, пожалуйста, прекратить присылать угрозы смертью, в особенности, детям

Как уточнила Джейми Ли, угрозы стали поступать после ее публичной поддержки Бритни Спирс, выступившей по громкому делу об опекунстве на судебном слушании. По словам сестры певицы, она желает родственнице счастья и поддерживает ее.

Единственная причина, по которой я молчала раньше, заключается в том, что я чувствовала, что до тех пор, пока моя сестра не смогла бы публично высказаться о ситуации, было бы неправильным с моей стороны говорить об этом самой. Но сейчас, когда она ясно все высказала, я могу последовать ее примеру

Джейми Ли ответила своим недоброжелателям, обвиняющим сестру певицы в том, что та слишком поздно публично поддержала Бритни Спирс.

"Может быть, я не поддерживала так, как хотелось бы публике — с помощью хэштега на публичной платформе — но я могу заверить вас, что поддерживала свою сестру задолго до того, как появился хэштег, и я буду поддерживать ее еще долго после", - заявила Джейми Ли.

По словам родственницы звезды, она гордится Бритни Спирс, требующей пересмотра дела об опекунстве.

Напомним, ранее американская поп-звезда в зале суда пожаловалась на принудительный контроль со стороны своей семьи, который продолжается уже 13 лет.

Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят.

Как отмечает певица, в ходе принудительного лечения ей был назначен литий, из-за которого она чувствовала себя пьяной. При этом опекуны и охрана не оставляли певицу одну даже тогда, когда та была обнажена. "Я в депрессии. Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны быть в тюрьме", — цитирует ТАСС звезду.

Бритни Спирс не могла отправиться куда-либо со своим бойфрендом, а также видеться с детьми. Также опекуны вынудили артистку поставить внутриматочную спираль, не желая, чтобы она имела детей.

Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть ВМС и завести ребенка, но опекун не разрешил мне, потому что они не хотят, чтобы я рожала.

Бритни Спирс не желает продолжать назначенное лечение, считая его губительным. По словам звезды, во время реабилитации в Беверли-Хиллз ей хотели причинить боль, при этом ее отцу якобы "это понравилось". Артистка настаивает, чтобы она проходила терапию реже чем 3 раза в неделю.

Они заставляют меня чувствовать, что я живу в программе реабилитации, а не в своем доме. Я буду проходить терапию раз в неделю, потому что она мне действительно нужна.

Бритни Спирс призналась, что не только не владеет своими финансами, но и не может распоряжаться жизнью. Звезда собирается вернуть свои права, подав в суд на собственную семью, чтобы немедленно прекратить опекунство.

Я не сделала ничего, чтобы заслужить такое отношение. Это не нормально — заставлять делать меня то, что я не хочу. Я хочу, чтобы это закончилось, чтобы мой бойфренд просто мог отвезти меня куда-нибудь на машине. Я хочу подать в суд на свою семью. Я плачу людям деньги, и они меня контролируют. Я работала с 17 лет, и такое опекунство оскорбительно. Я не чувствую, что могу жить полноценной жизнью. Я даже не верю в терапию.

Напомним, проблемы с психическим здоровьем у употреблявшей наркотики и алкоголь Бритни Спирс начались в 2007 году после развода с мужем Кевином Федерлайном. Тогда звезда ворвалась в парикмахерскую и побрилась налысо, после чего стала крушить все вокруг своим зонтом. Впоследствии Бритни Спирс призналась, что врачи диагностировали у нее биполярное расстройство, характеризующееся сменой настроений, перепадами энергии и неспособностью организма должным образом функционировать. Ее отец занимал должность опекуна и хранителя имущества звезды последние 12 лет.



Как писал NEWSTES, ранее суд оставил Бритни Спирс под опекой отца. Он по-прежнему сможет распоряжаться ее финансами.