Собянин: работающие в «бесковидном» режиме рестораны и кафе получат гранты

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

03.07.2021 17:20

Автор: Виктория Карташева

Рестораны и кафе, которые работают в «бесковидном» режиме и соблюдают требования по использованию QR-кодов, получат гранты на оплату коммунальных услуг. Об этом написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период», — отметил Собянин.

Предполагается, что часть этих средств направят на премии для работников, которые сделали прививку от коронавируса.

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Помимо этого, гранты получат первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые завершат вакцинацию 60 процентов работников. Он будет равен 100 процентам от НДФЛ, уплаченного в предыдущие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.

Подробные условия этих акций поддержки бизнеса объявят позднее, подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что с 28 июня посещать массовые мероприятия и заведения общепита в Москве смогут только люди, имеющие защиту от коронавируса, — привитые, переболевшие или с ПЦР-тестом, действительным в течение трёх дней. Подтвердить это нужно с помощью специального QR-кода.

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Получить код можно по итогам вакцинации только одним из препаратов, зарегистрированных на территории России. К ним относятся «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что после 25 июня начнут выходить в гражданский оборот первые партии однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

16 июня в Москве для некоторых работников, включая сферу общепита, ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Постановление, предписывающее работодателям в ряде сфер принять меры по вакцинации не менее 60 процентов сотрудников, подписал Главный санитарный врач по столице. До 15 июля им должны сделать первую прививку, до 15 августа — вторую. Норма также касается госслужащих.

#здоровье

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