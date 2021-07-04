США готовятся к выпуску новых ядерных крылатых ракет

Вадим Карасев

Эскизное изображение ракеты по проекту LRSO

В Соединенных Штатах Америки в будущем может стартовать выпуск новых крылатых ракет с ядерной боеголовкой по проекту Long Range Standoff (LRSO). На данный момент ВВС США заказали у компании Raytheon изготовление опытного образца и его летные испытания.

Планируется, что ракета будет способна достигать цели на удалении до 2500 км. Запуск осуществляется с воздуха – к примеру, в роли носителя может выступать бомбардировщик B-52H Stratofortress или перспективный B-21 Raider.

Согласно планам Пентагона, вооружения, разработанные в рамках проекта LRSO, будут гарантированно пробивать эшелонированные системы ПВО потенциального противника. Предыдущая подобная программа называлась ALCM и реализовывалась с 1970-х годов, но в наше время уже значительно устарела.

Как сообщал Ruposters, ранее США решили вдвое увеличить число авиабаз с ядерным оружием. Это должно произойти после начала серийного производства новых бомбардировщиков B-21 Raider.