Сына Элизабет Херли Дэмиана лишили наследства в 250 миллионов долларов

Вадим Карасев

СМИ сообщили, что 19-летний сын Элизабет Херли Дэмиан был исключен решением суда по требованию деда из завещания своего покойного отца Стива Бинга, который покончил с собой в прошлом году. Доля Дэмиана оценивалась почти в 250 миллионов долларов. Реакция Элизабет Херли не заставила себя долго ждать.

Когда Стивен покончил с собой, он умер, думая, что о его детях позаботятся. То, чего хотел Стивен, теперь жестоко изменено. Я знаю, что Стивен был бы опустошен,

— передали представители 56-летней Элизабет ее слова прессе.





Стив, бывший возлюбленный Элизабет, покончил жизнь самоубийством в июне 2020 года в возрасте 55 лет. Будучи богатым финансистом, Бинг учредил трастовые фонды для своих детей, Дэмиана и 23-летней Киры Керкорян, дочери Бинга от теннисистки Лизы Бондер. Бинг судился со своим собственным отцом, Питером Бингом, который пытался лишить Дэмиана и Киру доступа к состоянию, сообщает Daily Mail. Тогда Стивену удалось выиграть дело.

Питер Бинг, однако, сейчас обжаловал это решение на том основании, что Дэмиан и Кира были внебрачными детьми. Согласно отчету суда, состояние Бинга в настоящее время делится между детьми, принадлежащими его сестре Мэри.





Стив Бинг

Лиза Бондер, бывшая возлюбленная Стивена Бинга, тоже поделилась комментарием с Daily Mail:

Как мать, я удивляюсь, почему, черт возьми, это должно было произойти. Зачем превращать двух невинных детей в жертв?

Дэмиан тяжело переживал потерю отца. Всего пару недель назад, на годовщину его смерти, сын Элизабет Херли опубликовал в инстаграме трогательное сообщение для поклонников о том, как они с матерью справлялись с горем.

Для меня идея публичного обсуждения чего-то столь личного, как горе, ужасает... Но иногда это необходимо. Последний год был чертовски трудным для всех на планете, и я думаю, что признание этого жизненно важно. Бороться — не значит быть слабым. Преодолеть — это сильно. Большое вам спасибо за все ваши сегодняшние послания, я люблю вас всех,

— поделился Дэмиан.





Элизабет подтвердила смерть своего бывшего возлюбленного год назад также в инстаграме:

Это ужасный конец. Наши совместные годы были очень счастливыми, и я публикую эти фотографии, потому что, хотя мы и пережили трудные времена, у меня есть хорошие, замечательные воспоминания о милом, добром человеке.

Стив Бинг имел романы со многими знаменитыми женщинами. Голливудский продюсер и сценарист не только покорил сердце Элизабет Херли в 2002 году, но и встречался с Умой Турман, Николь Кидман и Шэрон Стоун.

Бинг основал компанию Shangri-La Entertainment, которая производила и финансировала фильмы, в частности, "Полярный экспресс" с Томом Хэнксом.







