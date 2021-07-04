Таро-прогноз на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Вадим Карасев

Заранее узнать о том, какие события произойдут на грядущей неделе, помогут подсказки карт Таро. Советы старших Арканов для Знаков Зодиака будут важными, ведь с их помощью удастся принять верные решения и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Таро-прогнозы славятся своей точностью, поэтому к советам старших Арканов обращаются все чаще. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Знакам Зодиака не торопиться, читая толкование карт. Для того, чтобы глубже понять предсказание на эту неделю, важно быть честными, не лукавить и сопоставлять карты с происходящим в жизни, а внимание к интуиции поможет глубже понять ценные советы и использовать их себе во благо.

Овен





Аркан «Солнце» сулит Овнам исполнение желаний и беспроблемное воплощение в жизнь смелых идей. Аркан призывает не медлить и положиться на судьбу, чтобы не упустить предоставленных возможностей.

По карте «Дьявол» Овнам важно следить за знаками судьбы. Они подскажут, если направление было выбрано неверно, и уберегут от промахов. Совет карты — не потакать дурным привычкам и действовать, полагаясь на доводы разума.

В конце недели по карте «Правосудие» Овны смогут получить достойную награду за приложенные усилия. Карта указывает на необходимость честной работы и выполнения обещаний, чтобы и в будущем добиваться новых успехов.

Телец





Начало недели Тельцам стоит провести без спешки. Аркан «Верховная жрица» призывает внимательно относиться к предчувствиям, чтобы вовремя распознать беду и найти выход из трудного положения.

По карте «Император» Тельцы смогут обрести уверенность в своих силах и достичь новых успехов. Совет карты — не бояться просить помощи, а также перенимать опыт мудрых наставников, чтобы не ошибиться.

Карта «Иерофант» призывает Тельцов довериться своему разуму, поступать честно и опираться на сильные черты своего характера. Вдумчивая работа и умение выполнять первостепенные дала принесут удачу.

Близнецы





По карте «Колесница» Близнецов ждет активное начало недели. Аркан сулит успехи, если не сомневаться в своих силах и с оптимизмом смотреть в будущее. По этой карте преодолевать препятствия важно с высоко поднятой головой и не страшиться ответственности.

Аркан «Маг» символизирует ловкость и умение подстраиваться под обстоятельства. Близнецам не стоит идти проторенным путем — креативные мысли и решительность помогут найти более легкие пути для достижения поставленных целей.

По карте «Суд» Близнецам не составит труда поставить точку в спорах, отстоять свое имя и репутацию. По этой карте важно оставаться честными, чтобы никто не мог навредить планам и уличить во лжи.

Рак





Аркан «Дурак» призывает Раков не терять бдительности. В начале недели события будут развиваться неспешно, но при кажущемся затишье Раки могут столкнуться с внезапными трудностями. Готовность к активным действиям и ответственность уберегут от неверных шагов и действий.

Карта «Звезда» сулит Ракам достижение цели и исполнение заветных желаний. Аркан призывает не торопиться, а также не сворачивать с выбранного пути и не предавать свои идеалы. Внимание к деталям поможет Ракам не упустить свой шанс.

По карте «Маг» Раков ждет позитивное завершение недели. Карта призывает не медлить и воплощать в жизнь смелые идеи. С их помощью получится улучшить свою жизнь и найти новый способ для достижения благополучия.

Лев





По карте «Смерть» в начале недели Львам предстоит изменить свою жизнь. Карта указывает на неизбежные перемены, сопротивление которым может негативно сказаться на везении. Львам пора переступить порог и открыть новую дверь, оставив за спиной все то, что уже отжило.

Аркан «Луна» символизирует страх и сомнения, которые будут мешать Львам. По этой карте важно доверять своей интуиции, а не полагаться на домыслы и слухи, которые могут завести в тупик.

В конце недели по карте «Император» Львам предстоит заявить о себе, выйти из тени конкурентов и добиться новых успехов. Главными спутниками везения станут уверенность, честность и умение принимать мудрые решения.

Дева





Аркан «Суд» призывает Дев начать неделю с ответственных решений, которые приведут к благополучной жизни. Совет карты — не пытаться схитрить, чтобы позже не останавливаться для работы над ошибками.

Аркан «Умеренность» призывает оставить спешку и обратить внимание на те дела, которые требуют незамедлительного вмешательства. Середина недели будет идеальным временем для кропотливой работы и завершения текущих дел.

В конце июльской недели по карте «Иерофант» Девы смогут воплотить в жизнь смелую идею, если будут придерживаться правил. Удача будет ждать тех, кто не побоится заявить о себе, но при этом будет слушать мудрых наставников.

Весы





Аркан «Император» призывает Весов не отказываться от своих идей. По этой карте воплотить в жизнь смелые замыслы получится, если здраво оценивать свои силы и знания, а также не бояться просить помощи.

По карте «Солнце» мечты сбываются, и планы воплощаются в жизнь. Для этого Весам важно верить в свои силы и не сомневаться в успехе. Сила мысли поможет воплотить желаемое без особого труда.

Аркан «Правосудие» говорит о новых возможностях. По этой карте успех и процветание не заставят себя ждать, если действовать осмысленно и не пытаться схитрить. Весы получат награду лишь за честный труд.

Скорпион





Начало недели по карте «Императрица» будет для Скорпионов позитивным. Карта указывает на возможность приумножить накопления и обрести счастье взаимной любви, если не спешить и следить за знаками судьбы.

Аркан «Влюбленные» всегда говорит о выборе, который необходимо сделать для привлечения в жизнь новых успехов. Скорпионам важно полагаться на себя, чтобы выбрать верный путь, который приведет к счастливой жизни.

Аркан «Луна» предупреждает Скорпионов о возможных неприятностях. По этой карте в конце недели важно никому не рассказывать о своих планах, прислушиваться к своей интуиции, не потакать сомнениям и тревогам.

Стрелец





Аркан «Дьявол» открывает неделю, суля Стрельцам испытания. По этой карте важно следовать честным путем, не потакать разрушительным эмоциям и сиюминутным капризам, чтобы не лишить себя счастья.

Аркан «Маг» призывает Стрельцов к активным действиям. Карта указывает на благоприятное время, когда нет препятствий, кроме собственных сомнений, а значит, настало время с ними прощаться, чтобы открыть двери в светлое будущее.

По карте «Верховная жрица» главную роль в привлечении благополучия сыграют предчувствия. Стрельцам стоит довериться своему внутреннему «я», чтобы не оступиться и не навлечь на себя проблем.

Козерог





Аркан «Верховная жрица» призывает Козерогов начать неделю с тренировок по усилению интуиции. Благодаря внутреннему голосу получится привлечь в жизнь процветание, избежав досадных промахов.

Аркан «Отшельник» говорит о необходимости уединения. Совет карты — на время остановиться, чтобы поразмышлять, обрести уверенность и укрепить энергетику для борьбы за благополучную жизнь.

Карта «Смерть» не сулит проблем, если Козероги не будут сопротивляться переменам. Жизнь делает очередной виток, позволяя попрощаться с ненужным балластом и открыть двери в счастливое будущее.

Водолей





Карта «Повешенный» призывает Водолеев в начале недели разобраться с теми делами, которые не дают возможности продвинуться. Такая работа позволит учесть промахи и ошибки, чтобы в будущем не навлекать на себя схожих проблем.

По карте «Отшельник» Водолеям предстоит разобраться в своих чувствах и желаниях. Карта указывает на время, когда можно без спешки определиться с дальнейшими целями, отказаться от устаревших идей и с легкостью воплотить в жизнь необходимое.

По карте «Дьявол» Водолеев ждут напряженные выходные. Аркан призывает быть предельно внимательными, не потакать капризам и отказаться от общения с людьми, способными на предательство и действующими лишь для своей выгоды.

Рыбы





Аркан «Солнце» открывает неделю, суля Рыбам отличные новости и приятные перспективы. По этой карте нет препятствий, а значит, нужно активно бороться за свое счастье, не сомневаясь и твердо веря в успех начатого.

По карте «Луна» Рыб могут одолеть сомнения и страхи, которые будут мешать привлечению успеха. Совет карты — не потакать негативным эмоциям, способным разрушить счастье.

Аркан «Отшельник» указывает на время, когда Рыбы смогут собраться с силами, скрывшись от внешней суеты. По этой карте появляется возможность отдохнуть, скорректировать планы и с новыми силами построить крепкий фундамент для счастливой жизни.