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Турция ответила на обвинения США в вербовке детей

Турция ответила на обвинения США в вербовке детей

Турция отвергла обвинения со стороны США в вербовке детей в ряды вооруженных сил, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

Таким образом там прокомментировали включение Турции в отчет Госдепартамента США о торговле людьми. Ведомство напомнило, что Анкара выступает участником основных международных механизмов по защите прав детей, в том числе в рамках системы ООН, и "имеет безупречный послужной список в этой области".

Дипломаты указали на то, что Вашингтон, выступая с подобными обвинениями в адрес Анкары, продолжает поддерживать курдские военизированные формирования, уличенные в вербовке и похищениях детей. Об этом, в частности, говорится в докладе спецпредставителя ООН 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинии Гамбы, опубликованном 21 июня 2021 года.

Наиболее ярким примером двойных стандартов и лицемерия является то, что США открыто клевещут на Турцию по этому вопросу, явно поддерживая и вооружая PKK-PYD-YPG - террористическую организацию, которая вербует детей и использует их в террористических актах в Сирии и Ираке.

МИД Турции также напомнил, что вооруженное формирование Сирийские демократические силы (СДС), поддерживаемые Западом, "совершили множество нарушений и серьезных преступлений, таких как насильственная вербовка детей, похищение, лишение свободы, использование школ по военному назначению". При этом в отчет Госдепа СДС не включены. Обвинения со стороны США безосновательны и неприемлемы, подчеркнули в Анкаре.

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По материалам: uposters.ru

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