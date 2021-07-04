Турция поставит Украине корвет и БПЛА

Вадим Карасев

Турецкий корвет проекта MILGEM. Аналогичное судно планируется построить и для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция поставит Вооруженным силам страны новое оружие, включая штурмовые БПЛА Bayraktar TB2 и современный корвет. По словам главы государства, судно уже заложили на верфи.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают развитие корабельного состава Военно-морских сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции, и [корабль] будет достроен на Украине до конца 2023", – сказал он, выступая в Одессе перед служащими ВМСУ.

Зеленский добавил: украинские экипажи, которые будут управлять новыми беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции. Аппараты передадут в состав авиации флота.

Как сообщал Ruposters, ранее в Киеве заявили, что Анкара заинтересована в отправке своих военных советников на Украину.

В июне турецкой стороне пришлось оправдываться за поставки оружия Украине. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег ее от поощрения агрессии Украины в отношении Крыма. В правительстве России также оценили вероятность разрыва военно-технического сотрудничества с Турцией в связи с поставками Украине БПЛА.