В Италии за сутки COVID-19 выявили у 808 человек

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:17 Автор: Александр Тараканов

В Италии за сутки выявлено 808 случаев COVID-19, что на 124 случая меньше, чем днём ранее. При этом и количество сделанных тестов на коронавирус сократилось почти на 87 тысяч. Об этом говорится в воскресном бюллетене министерства здравоохранения страны.

Соотношение числа обработанных тестов и количества полученных положительных результатов составило 0,57 процента (против 0,4 процента 3 июля). Больше всего случаев COVID-19 обнаружено в Ломбардии (131), Кампании (110), Сицилии (102), Лацио (83) и Венето (53).

Количество точно установленных носителей коронавирусной инфекции в Италии сейчас равно 44 664 (минус два процента за сутки). Госпитализированы с симптомами болезни 1364 человека (минус 2,15 процента). Интенсивная терапия требуется 197 тяжелобольным (минус 3,49 процента). Ещё 43 103 бессимптомных больных (минус 1,99 процента) находятся на карантине или в домашней самоизоляции.

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За сутки признаны выздоровевшими 1706 человек, в то же время скончались 12 больных COVID-19.

Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 4 263 317 человек, включая 127 649 умерших и 4 091 004 выздоровевших.

По данным Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на 4 июля число сделанных прививок от COVID-19 составило 53 385 493, количество прошедших полный курс иммунизации составляет 19 960 078, что соответствует 33,68 процента населения страны.

#здоровье #вакцинация #Италия

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