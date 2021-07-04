В Кремле назвали причины, затрудняющие встречу Путина и Зеленского

Влада Некрасова

18:24 Автор: Марьям Гулалиева

Одно из основных препятствий для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского — невыполнение украинской стороной своих обязательств по минским соглашениям, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия -1». Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

Дмитрий Песков также указал на несовпадение нынешних позиций Владимира Зеленского с теми заявлениями, которые он делал в начале своего президентского срока. Он, в частности, отметил, что «Зеленский с самого начала выглядел как очень современный, демократичный президент, который несёт порядок и демократию в свою страну».

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«И конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путём открытия уголовного дела», — сказал представитель Кремля.

В ходе прямой линии, которая прошла 30 июня, Владимир Путин заявил, что украинский президент отдал страну под полное внешнее управление. Глава РФ при этом обратил внимание, что не отказывается от встречи с Зеленским, «но надо понять, о чём говорить».

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