В Кургане намерены поддержать производителей зерна, в Магадане — оленеводов, в Новосибирске — пчеловодов

Анастасия Иванова

В Совете Федерации рассказали о том, как в регионах планируют привести аграрное законодательство в соответствие с изменениями в Конституции

00:00 Автор: Никита Вятчанин

Регионы представили в Совет Федерации свои планы по корректировке местного законодательства, касающегося экологической безопасности и сельского хозяйства. Необходимость «большой инвентаризации» правовых механизмов продиктована изменениями Конституцию РФ — местные законы приводят в соответствие с федеральными нормами и с учетом специфики той или иной области. Как это скажется на жизни граждан, — разбиралась «Парламентская газета».

«Разбег» для региональных законодателей

4 июля 2020 Владимир Путин подписал указа «Об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками». Одна из новаций — впервые на уровне основного закона страны было закреплено положение о том, что сельское хозяйство является сферой совместного ведения регионов и федерального центра. Это стало началом того, чтобы сенаторы вместе с региональными депутатами начали проверку всех механизмов в аграрной сфере, а также в сфере экологической безопасности и природопользования. Главный вопрос — насколько учитывается уникальная специфика той или иной территории в региональном законодательстве и не «потерялась» ли она в процессе приведения правовых актов в соответствие с новой редакцией Конституции и последующими изменениями федерального законодательства?

Важность того, чтобы территории активно включились в такую работу не раз подчеркивала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тема стала одной из главных на заседании Президиума Совета законодателей РФ, прошедшем в конце 2020 года.

Как рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, ещё в прошлом году сенаторы запросили информацию от регионов — что они планируют изменить в своих законодательствах, чтобы привести их в соответствие с поправками в Конституцию, связанными с защитой окружающей среды и сельским хозяйством. Такие данные уже предоставили более 70 регионов. При этом из 30 регионов сообщили, что актуализация их регионального законодательства в указанных сферах не требуется — эти вопросы были отрегулированы ранее.

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И всё же в Совете Федерации считают, что поводов для активизации работы достаточно. Об этом, в частности, говорят конкретные предложения, которые представили ряд российских регионов.

Курганскую скотину обяжут маркировать

Яркий пример — Курганская область. Здесь одним из основных направлений сельхоздеятельности является выращивание зерновых культур. Но вот проблема — производители зерна несут урон от того, что местный домашний скот при выпасе портит посевы. Причём урон настолько серьёзен, что дело доходит до уголовных разборок. Два года назад в Зауралье спор между владельцем табуна лошадей и собственником земли закончился убийством фермера.

Штрафы, введенные депутатами курганского заксобрания за порчу посевов и за выпас животных вне специально отведенных мест и маршрутов прогона, проблемы не решили. Причина — как правило, не удаётся установить владельца скотины. Одним из способов выхода из сложившейся ситуации, как следует из предложений, поступивших в Совет Федерации, курганские депутаты видят следующее — обязать пастухов и собственников скота идентифицировать животных, чтобы оперативно выявлять владельца. Каким образом будет происходит такая идентификация — вопрос который ещё предстоит решать депутатам.





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Ещё одно предложение Курганской области касается экологической безопасности. Одно из условий её обеспечения - хранение и утилизация отходов. В регионе так и не решена проблема нелегальных сливов жидких коммунальных отходов, которые прибывают с частных домовладений, не имеющих канализации. Всё это наносит ущерб окружающей среде, и такая ситуация является следствием правового пробела — его и планируют устранить в регионе, уточнив правила утилизации жидких отходов с учетом курганских реалий.

Есть конкретные планы у депутатов Магаданской области, которые, наряду с созданием при региональной Думе консультативного эколого-туристического совета, совместно с учеными планируют расширить список категорий особо охраняемых природных территорий в регионе. Для появления новых видов экопарков потребуется принятие соответствующего закона, о чем депутаты Магаданской области проинформировали сенаторов. Одновременно с этим власти города Магадан всерьёз задумались над возведением еще одного лесопаркового зеленого пояса, который будет чистить «легкие» региона.

Оленеводство как часть экономики

На сторонний взгляд, перевод сельского хозяйства в сферу совместного ведения центра и регионов — сугубо «бюрократическое» дело. Но на практике, как показывает пример той же Магаданской области, это не так. В регионе с 2003 года действует свой закон об оленеводстве, которое является жизненной необходимостью для коренных северных народов.

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Раньше оленеводы и их деятельность были объектами природоохраны — теперь магаданские власти намерены поправить закон, чтобы позиционировать оленеводческие хозяйства как субъекты экономических отношений в сельском хозяйстве. Что это даст на практике? Как пояснил Алексей Майоров, экономические механизмы господдержки теперь будут распространяться на оленеводов, что позволит, как считают в Совете Федерации, повысить уровень жизни общин коренных народов.

А в Новосибирской области представили планы, касающиеся деятельности пасек. С 29 июня 2021 года вступил в силу федеральный закон о пчеловодстве — им установлены правовые основы для развития отрасли. Новосибирцы приняли у себя аналогичный закон ещё десять лет назад — теперь правовой департамент областного правительства готовит предложения, как привести законодательство Новосибирской области в соответствие с федеральным.

«Мы знаем, что сельское хозяйство, как очень живой комплекс взаимоотношений, крайне чувствительно к изменениям — здесь дорожат сложившимися традициями и наработанным опытом. Вместе с тем, все указанные выше примеры свидетельствуют — на местах есть свои специфические вопросы в работе аграрного сектора и в сфере экологической безопасности, которые можно и нужно отрегулировать с помощью региональных законов. И мы ждём от коллег из регионов активизации и новых предложений по приведению законов субъектов РФ в соответствие с федеральными законами и Конституцией», — пояснил Алексей Майоров.

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