Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве задержали распространителя поддельных документов о вакцинации

В Москве задержали распространителя поддельных документов о вакцинации

На Каширском шоссе в Москве был задержан курьер, доставивший заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

Задержанный оказался официальным сотрудником службы доставки. В ходе оперативных мероприятий  полицейские установили личность 29-летнего изготовителя фиктивного документа, который собственноручно передал его курьеру. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские работают над выявлением других фактов противоправной деятельности задержанного и возможных соучастников злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и сбыте поддельных документов, предусматривающей до 2 лет лишения свободы. В МВД напомнили, что уголовная ответственность предусмотрена не только за подделку и продажу подложных документов, но и за их использование.


# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Лунный день сегодня 4 июля 2021 года
Лунный день сегодня 4 июля 2021 года
В Москве задержали распространителя поддельных документов о вакцинации
В Москве задержали распространителя поддельных документов о вакцинации
Бесплатная догазификация коснется порядка 4 млн российских домовладений
Бесплатная догазификация коснется порядка 4 млн российских
Танцы на крыше, реки игристого и дрэг-шоу: как Вера Вонг отметила 72-летие
Танцы на крыше, реки игристого и дрэг-шоу: как Вера Вонг отметила
Bloomberg: США попросили Таджикистан принять афганцев
Bloomberg: США попросили Таджикистан принять афганцев
Плата за выход: как бренды "покупают" голливудских звезд для красной дорожки
Плата за выход: как бренды "покупают" голливудских звезд
Банки обязали озвучивать клиентам гарантированную ставку по вкладу
Банки обязали озвучивать клиентам гарантированную ставку по вкладу
"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова поскандалила с ведущим "Дома-2", обвинившим ее в лицемерии
"Всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули": Бузова
Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я поправилась, на меня смотрели как на человека второго сорта"
Джесси Кейв о съемках в "Гарри Поттере": "Когда я
"Всё плохо у нас": жена Петра Мамонова расcказала, почему организм артиста "быстро сдался"
"Всё плохо у нас": жена Петра Мамонова расcказала, почему
Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются
Слухи подтвердились: Зендая и Том Холланд встречаются

Топ на сегодня

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Самые верные приметы о бабочках
Самые верные приметы о бабочках
Кристина Асмус поделилась архивным фото: "Этот хомячок — я!"
Кристина Асмус поделилась архивным фото: "Этот хомячок — я!"
На украинской границе действуют новые правила въезда для четырех стран
На украинской границе действуют новые правила въезда для четырех стран
Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению
Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению

Еще по теме

В Москве полиция пресекла продажу поддельных справок для освобождения от вакцинации
После стрельбы из автомата в центре Москвы завели дело о хулиганстве
В Петербурге задержали 11 человек за изготовление и сбыт поддельных документов
Кассирша банка оформила кредит на 700 тысяч рублей на чужой паспорт 