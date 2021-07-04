В Москве задержали распространителя поддельных документов о вакцинации

Вадим Карасев

На Каширском шоссе в Москве был задержан курьер, доставивший заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

Задержанный оказался официальным сотрудником службы доставки. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность 29-летнего изготовителя фиктивного документа, который собственноручно передал его курьеру. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские работают над выявлением других фактов противоправной деятельности задержанного и возможных соучастников злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и сбыте поддельных документов, предусматривающей до 2 лет лишения свободы. В МВД напомнили, что уголовная ответственность предусмотрена не только за подделку и продажу подложных документов, но и за их использование.



