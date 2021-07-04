В совет директоров "Зарубежнефти" вошел экс-премьер Франции
В совет директоров российской "Зарубежнефти" вошел бывший глава правительства Франции Франсуа Фийон – об этом сообщил Центр раскрытия деловой информации. На сайте компании информация пока не обновилась.
В новом списке афиллированных лиц уточняется, что датой наступления оснований для этого решения стало 28 июня.
Еще несколько человек покинули совет директоров компании – это помощник вице-премьера Юрия Борисова Алексей Козлов и экс-заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко. Председатель органа Евгений Муров, гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, заместитель министра энергетики Павел Сорокин, заместитель министра финансов Павел Кадочников и другие свои должности сохранили.
Фийон занимал пост премьера с 2007 по 2012 год во время президентского срока Николя Саркози.До этого он был министром труда и образования в правительстве Жана-Пьера Раффарена.
Компания "Зарубежнефть" работает с 1967 года и специализируется на строительстве объектов нефтяной промышленности за рубежом. У нее есть также активы и в России – 13 месторождений в ЯНАО.