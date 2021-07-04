В совет директоров "Зарубежнефти" вошел экс-премьер Франции

Вадим Карасев

В совет директоров российской "Зарубежнефти" вошел бывший глава правительства Франции Франсуа Фийон – об этом сообщил Центр раскрытия деловой информации. На сайте компании информация пока не обновилась.

В новом списке афиллированных лиц уточняется, что датой наступления оснований для этого решения стало 28 июня.

Франсуа Фийон. Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Еще несколько человек покинули совет директоров компании – это помощник вице-премьера Юрия Борисова Алексей Козлов и экс-заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко. Председатель органа Евгений Муров, гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, заместитель министра энергетики Павел Сорокин, заместитель министра финансов Павел Кадочников и другие свои должности сохранили.

Фийон занимал пост премьера с 2007 по 2012 год во время президентского срока Николя Саркози.До этого он был министром труда и образования в правительстве Жана-Пьера Раффарена.

Компания "Зарубежнефть" работает с 1967 года и специализируется на строительстве объектов нефтяной промышленности за рубежом. У нее есть также активы и в России – 13 месторождений в ЯНАО.