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В Великобритании намерены ужесточить иммиграционное законодательство

В Великобритании намерены ужесточить иммиграционное законодательство

13:57  Автор: Марьям Гулалиева



Правительство Великобритании планирует ужесточить иммиграционное законодательство для более эффективной борьбы с лицами, прибывающими в страну нелегальным способом. Об этом говорится в проекте закона, представленным 4 июля Министерством внутренних дел Соединённого Королевства, сообщает ТАСС.

Документ ,в частности, предусматривает введение уголовной ответственности за сознательный въезд в Великобританию без необходимых документов и соответствующее увеличение наказания за это преступление с шести месяцев тюремного заключения до четырёх лет. С помощью поправок МВД также рассчитывает, что лица, оказывающие услуги по нелегальной перевозке мигрантов, могут быть пожизненно отправлены в тюрьму. Сейчас максимальный срок за такое деяние составляет 14 лет тюрьмы.

Захарова оценила британский законопроект о безопасности в Интернете


Парламент страны обсудит законопроект в первом чтении 6 июля.

Ранее в Великобритании разработали законопроект «О безопасности в Интернете». Согласно документу, британский регулятор вещания сможет штрафовать IT-компании, «не справляющиеся с устранением вредоносного контента», инициировать уголовное преследование руководства корпораций, которые не удаляют запрещённые материалы, а также блокировать интернет-ресурсы, если размещённую на них информацию сочтут опасной. 


#Великобритания


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По материалам: pnp.ru

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