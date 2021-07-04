Звездный Instagram: жара, июль
Первый месяц лета прошел, москвичи пережили аномальную жару (но она скоро вернется) и суперливень, Владимир Путин провел традиционную прямую линию, а звезды разлетелись по морям — подводим традиционные инстаграм-итоги недели, рассматривая, что нового в соцсетях знаменитостей.
Большинство вовсю наслаждаются летними каникулами, причем очень многие для отпуска выбрали Европу: в Риме на этой неделе гостили Ким Кардашьян, Кейт Мосс и Настя Ивлеева (но не в одной компании, как бы ни хотела этого Настя), в Греции второй медовый месяц проводят Джастин Бибер и Хейли Болдуин, ну а во Франции, где снова проходят модные показы и вот-вот начнется Каннский фестиваль, сейчас Кендалл Дженнер и Белла Хадид.
Впрочем, инстадивам, как известно, не нужно отправляться в отпуск, чтобы сделать "лайкабельные" кадры — достаточно принять эффектную позу и выбрать "правильный" наряд. Самые яркие кадры — в нашей подборке!