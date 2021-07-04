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Звездный Instagram: жара, июль

Звездный Instagram: жара, июль

Первый месяц лета прошел, москвичи пережили аномальную жару (но она скоро вернется) и суперливень, Владимир Путин провел традиционную прямую линию, а звезды разлетелись по морям — подводим традиционные инстаграм-итоги недели, рассматривая, что нового в соцсетях знаменитостей.

Большинство вовсю наслаждаются летними каникулами, причем очень многие для отпуска выбрали Европу: в Риме на этой неделе гостили Ким Кардашьян, Кейт Мосс и Настя Ивлеева (но не в одной компании, как бы ни хотела этого Настя), в Греции второй медовый месяц проводят Джастин Бибер и Хейли Болдуин, ну а во Франции, где снова проходят модные показы и вот-вот начнется Каннский фестиваль, сейчас Кендалл Дженнер и Белла Хадид.

Впрочем, инстадивам, как известно, не нужно отправляться в отпуск, чтобы сделать "лайкабельные" кадры — достаточно принять эффектную позу и выбрать "правильный" наряд. Самые яркие кадры — в нашей подборке!


Леди Гага


Анастасия Решетова


Виктория Шелягова


Клава Кока


Светлана Бондарчук


Елизавета Боярская и Максим Матвеев


Анна Чиповская


Рианна


Дарья Коновалова


Сейлор Бринкли-Кук


Юлия Снигирь


Эмбер Херд с дочерью


Джорджина Родригес


Юлианна Караулова


Ева Лонгория


Нина Агдал


Ким Кардашьян


Тина Канделаки


Джессика Альба


Элджей


Гуф


Джиган и Оксана Самойлова


Джиджи Хадид


Риз Уизерспун


Настя Каменских


Тина Кунаки


Настя Ивлеева


Елена Летучая


Яна Рудковская


Хайди Клум


Айза Долматова


Кейт Хадсон


Сиара


Кортни Кардашьян


Тесс Холлидей


Ани Лорак


Елизавета Пескова


Светлана Лобода


Наталья Подольская


Ника Белоцерковская


Полина Гагарина


Регина Тодоренко


Анна Седокова


Рози Хантингтон-Уайтли


Кристина Асмус


Ирина Шейк


Алессандро Амбросио


Елена Перминова


Дина Саева


Надя Дорофеева


Даня Милохин


Надежда Оболенцева
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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