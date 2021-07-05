Агурбаш испугалась повторить судьбу Протасевича
Певица Анжелика Агурбаш заявила, что опасается повторить судьбу бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Белоруссии ей предъявили обвинения в разжигании вражды и оскорблении президента.
Агурбаш подчеркнула, что считает уголовные дела против нее "абсолютным безобразием". О требовании об экстрадиции она узнала от журналистов "Ленты.Ru".
Артистка также заметила: "репрессивная машина докатилась и до нее". В стране ежедневно возбуждаются уголовные дела и арестовываются люди, их "сажают в тюрьмы ни за что ни про что", добавила Агурбаш. Несмотря на все усилия белорусских правоохранителей, певица чувствует себя в безопасности — у нее есть российский паспорт, а Россия своих граждан не выдает.
"Я себя чувствую в этом плане в безопасности. Но от режима Лукашенко можно сейчас ожидать чего угодно. Вы же сами видите, он же может посадить самолет и так далее", — добавила она.
Как сообщал Ruposters, ранее Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу сфотографировали гуляющими по Минску.