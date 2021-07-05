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Агурбаш испугалась повторить судьбу Протасевича

Агурбаш испугалась повторить судьбу Протасевича

Певица Анжелика Агурбаш заявила, что опасается повторить судьбу бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Белоруссии ей предъявили обвинения в разжигании вражды и оскорблении президента.

Агурбаш подчеркнула, что считает уголовные дела против нее "абсолютным безобразием". О требовании об экстрадиции она узнала от журналистов "Ленты.Ru".

Я знаю только, что Генеральная прокуратура республики Беларусь возбудила два уголовных дела против меня по статье 130 части 3 и 368 части 2. Первая — это разжигание вражды, а вторая — оскорбление президента. Конечно, это абсолютно безосновательные и жестокие статьи. Я всего лишь неравнодушная белоруска, я всего лишь высказывала свою точку зрения и мнение, я всего лишь защищала белорусов — своих братьев и сестер. И, конечно, никаких противоправных [действий] я не совершала.

Артистка также заметила: "репрессивная машина докатилась и до нее". В стране ежедневно возбуждаются уголовные дела и арестовываются люди, их "сажают в тюрьмы ни за что ни про что", добавила Агурбаш. Несмотря на все усилия белорусских правоохранителей, певица чувствует себя в безопасности — у нее есть российский паспорт, а Россия своих граждан не выдает.

"Я себя чувствую в этом плане в безопасности. Но от режима Лукашенко можно сейчас ожидать чего угодно. Вы же сами видите, он же может посадить самолет и так далее", — добавила она.

Как сообщал Ruposters, ранее Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу сфотографировали гуляющими по Минску.

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По материалам: uposters.ru

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