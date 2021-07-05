Американский отставной военный сравнил армии США и России с Tesla и "Запорожцем"

Вадим Карасев

Офицер Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому изданию "Обозреватель" сравнил Вооруженные силы Соединенные Штатов и России с автомобилями Tesla и "Запорожец".

Сравнивать эти армии – это как сравнивать "Запорожец" с Tesla. Думаю, разница даже больше. Это не только высокие технологии, танки, самолеты или количество военных.

По словам Табаха, на Западе уже "так не воюют и так не смотрят", как это делают в России.

"В чем проблема России, почему их самолеты не могут летать? Потому что у них компоненты западные, они под санкциями – все, они встали", – сказал он.

Отставной моряк также уверен в том, что украинская армия значительно эволюционировала с 2014 года, и российские генералы это "прекрасно понимают". В то же время он опасается начала войны, поскольку не знает, "что взбредет в голову какому-нибудь командиру российского корабля или летчику".

Как сообщал Ruposters, в США готовятся к выпуску новых крылатых ядерных ракет, которые будут пробивать ПВО противника в радиусе 2500 км.