Американский отставной военный сравнил армии США и России с Tesla и "Запорожцем"
Офицер Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому изданию "Обозреватель" сравнил Вооруженные силы Соединенные Штатов и России с автомобилями Tesla и "Запорожец".
По словам Табаха, на Западе уже "так не воюют и так не смотрят", как это делают в России.
"В чем проблема России, почему их самолеты не могут летать? Потому что у них компоненты западные, они под санкциями – все, они встали", – сказал он.
Отставной моряк также уверен в том, что украинская армия значительно эволюционировала с 2014 года, и российские генералы это "прекрасно понимают". В то же время он опасается начала войны, поскольку не знает, "что взбредет в голову какому-нибудь командиру российского корабля или летчику".
Как сообщал Ruposters, в США готовятся к выпуску новых крылатых ядерных ракет, которые будут пробивать ПВО противника в радиусе 2500 км.